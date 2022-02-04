Зеленський обговорив із представниками ІТ-індустрії запуск "Дія City"

Президент України Володимир Зеленський провів із представниками ІТ-індустрії зустріч, на якій було обговорено нагальні питання розвитку індустрії та запуску спеціального правового й податкового режиму "Дія City", запланованого на 8 лютого поточного року, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми дуже хочемо побудувати цифрову державу. І нам це вдається", - заявив президент і додав, що держава надаватиме всебічну підтримку ІТ-індустрії.

Він відповів на запитання представників IT-індустрії, зокрема щодо податків та розвитку освіти, і вислухав їхні пропозиції, які сприяли б розвитку галузі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у свою чергу, наголосив, що перед стартом "Дія City" було важливо провести зустріч із представниками українських компаній, які генерують робочі місця.

"Ми ще раз підтверджуємо на найвищому державному рівні, що цей проєкт створено для допомоги IT-галузі, і він розвиватиметься", – сказав він.

Як повідомлялося, 14 грудня 2021 року Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки" 18 грудня 2021 року.

Міністерство цифрової трансформації України планує повноцінний запуск спеціального правового та податкового режиму для ІТ-галузі "Дія City" з початку 2022 року.

"Дія City" - це спеціальний правовий і податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів зі стимулювання розвитку індустрії високих технологій.

Основний закон №1667-IX про "Дія City" ухвалений парламентом і підписаний президентом.