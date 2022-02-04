"Нова пошта" відкрила автоматизований термінал у Дніпрі за EUR28,5 млн

"Нова пошта" запустила в Дніпрі автоматизований сортувальний термінал, інвестиції в який становлять EUR28,5 млн, зокрема кредит розміром EUR13 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з ним, термінал у Дніпрі є другим за потужністю об'єктом компанії після київського: його потужність становить 26 тис. посилок на годину. При цьому після введення у квітні 2022 року нової лінії сортування показник зросте до 36 тис. посилок на годину.

"Запуск нового автоматизованого термінала в Дніпрі дасть нам змогу вдвічі прискорити обробку посилок у регіоні. Крім того, це ще й 500 нових робочих місць і нові можливості для бізнесу, який зможе наростити свої обсяги продажу", – наводяться в повідомленні слова CEO "Нової пошти" Олександра Бульби.

Новий термінал площею 18 тис. кв. м оснащений обладнанням нідерландської компанії MHS Global і литовської Equinox.

Крім того, вантажну частину термінала оснащено робовізками виробництва SBR для перевезення вантажів. Також встановлено 29 конвеєрів для завантаження посилок у вантажний транспорт, 14 – для розвантаження.

До групи компаній "Нова пошта" входять, зокрема, компанії "Нова пошта", "НП Логістик", NovaPay і "Нова пошта Глобал". Мережа компанії налічує понад 9,9 тис. відділень у всій Україні, а кількість відправлень лише за 2021 рік перевищила 372 млн. За 2021 рік ГК перерахувала до бюджету країни 6,4 млрд грн податків і зборів.