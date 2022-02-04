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07:11 04.02.2022

Журналістам Deutsche Welle заборонено допуск до Держдуми

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Журналістам Deutsche Welle заборонено допуск до Держдуми

Журналістам німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle заборонили допуск до Держдуми РФ, повідомила пресслужба нижньої палати парламенту.

"За дорученням голови Держдуми В'ячеслава Володіна у відповідь на заборону мовлення телеканалу "RT DE" у ФРН ухвалено рішення заборонити допуск до Державної Думи журналістів німецької телерадіокомпанії "Дойче Велле". Їм також буде відмовлено в акредитації на заходи Державної Думи", - йдеться у повідомленні пресслужби у четвер.

Як повідомили раніше в МЗС РФ, Росія анулює акредитації всіх співробітників німецької телерадіокомпанії "Дойче Велле" в РФ як відповідь на заборону мовлення телеканалу "RT DE" у ФРН.

"У рамках оголошених 2 лютого заходів у відповідь у порядку реакції на недружні дії ФРН щодо заборони супутникового та іншого мовлення німецькомовного телеканалу "RT DE" російська сторона має на увазі реалізувати перший етап заходів у відповідь: закриття кореспондентського пункту німецької телерадіокомпанії "Дойче Велле". Анулювання акредитації всіх співробітників російського бюро "Дойче Велле" в Російській Федерації; припинення супутникового та іншого мовлення телерадіокомпанії "Дойче Велле" на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

 

 

Теги: #росія #змі #держдума
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