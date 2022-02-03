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15:39 03.02.2022

Київ побудував інфраструктуру для IoT, планує встановлення датчиків і запуск "розумних" рішень для міста

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Київ побудував інфраструктуру для IoT, планує встановлення датчиків і запуск "розумних" рішень для міста

Київська міськадміністрація реалізувала проект із будівництва міської опорної мережі та інфраструктури для впровадження технології "інтернету речей" (IoT).

Як зазначається в повідомленні КМДА з посиланням на керівника цифрової трансформації Києва (CDTO) Петра Оленича в четвер, це дасть змогу здійснювати моніторинг стану довкілля, контролювати мікроклімат у школах або лікарнях і підвищити ефективність роботи комунальних служб.

"Розумне місто неможливе без упровадження технологій інтернету речей: традиційної інфраструктури, мережі підключених датчиків та системи керування. Вже зараз Київ покритий мережею для збору та аналізу даних – для цього в усіх районах міста працюють 295 базових станцій. Наступний крок – встановлення датчиків на локаціях і аналіз інформації", - зазначив Оленич.

Завдяки бездротовій технології зв'язку LoRaWAN датчики можна використовувати для отримання даних з максимальною енергоефективністю, пояснив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко, слова якого також наводяться в повідомленні.

Планується, що датчики буде встановлено на газових трубопроводах, водопроводах, електрощитках тощо.

Як зазначають у КМДА, один із прикладів реалізації IoT у місті - "розумні баки для сміття".

Датчики на баках дадуть змогу інформувати про можливе займання вогню в контейнері, відображати та прогнозувати наповненість за допомогою ультразвукового сигналу. Коли бак переповнений, комунальні служби отримуватимуть повідомлення про необхідність вивезення сміття.

"Які прямі ефекти цих рішень на цьому прикладі? Процеси стають економічнішими: ми не ганяємо сміттєву машину по всьому місту, а можемо оптимально побудувати маршрут, заощадивши і пальне, і час водія", - наголосив Половинко.

Як повідомлялося, раніше мобільний оператор lifecell спільно з оператором мережі "інтернету речей" за технологією LoRaWan компанією "IoT Україна" і компанією-інтегратором "Смарт Еко Лоджик" запустили проект з обліку водопостачання для "Луцькводоканалу".

Теги: #кмда #технології #київ
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