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11:09 03.02.2022

"Київстар" пообіцяв компенсації за перебої зі зв'язком та проблеми зі "зниклими" коштами

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"Київстар" пообіцяв компенсації за перебої зі зв'язком та проблеми зі "зниклими" коштами

Мобільний оператор компанія "Київстар" пообіцяв компенсації користувачам, які зіткнулися зі складнощами в роботі мережі.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії, у четвер удень у частини абонентів передплачених тарифних планів виникли тимчасові складнощі під час дзвінків у мережі та на номери контакт-центру.

"Компанія вибачається за тимчасові складнощі. Фахівці вже працюють над їх усуненням. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити сервіси. Для абонентів, які зіткнулися зі складнощами, передбачені компенсації. На всі запитання ми готові відповідати у спільноті "Київстару" у соціальних мережах", - заявили у компанії.

Крім того, за даними пресслужби "Київстару", у абонентів контрактних тарифних планів послуги працюють у звичайному режимі.

Компанія вибачилася за необхідність очікування відповіді та пообіцяла відповісти кожному, хто звернувся.

Як повідомлялося, абоненти "Київстару" у регіонах скаржаться на перебої в роботі мережі, раптове обнулення коштів на рахунку, недоступність функції перевірки рахунку та неможливість увійти до мобільного застосунку.

Теги: #компенсація #київстар #звязок
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