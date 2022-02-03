Абоненти "Київстару" в регіонах скаржаться на перебої в роботі мережі
Абоненти мобільного оператора компанії "Київстар" скаржаться на збої в роботі мережі та неможливість здійснювати дзвінки.
"Під час спроби зробити виклик автовідповідач повідомляє, що коштів на рахунку недостатньо. І це при тому, що користувачі впевнені, що рахунки поповнювали вчасно і термін повторної оплати ще не настав", - пише регіональне видання MV.
Аналогічні коментарі користувачі розміщують на сайті оператора та у соціальних мережах.
У деяких користувачів також недоступні функції перевірки рахунку та не працює мобільний застосунок.
Сайт оператора та зв'язок у деяких регіонах столиці станом на 10:00 четверга функціонує нормально.