Телеком

15:54 02.02.2022

Більшість українських ІТ-компаній оцінює ризики ескалації збройного конфлікту найближчим часом як низькі та середні - IT Ukraine

2 хв читати
Більшість українських ІТ-компаній оцінює ризики ескалації збройного конфлікту найближчим часом як низькі та середні - IT Ukraine

Ризики можливої ескалації збройного конфлікту найближчим часом оцінюють як низькі та середні 92% ІТ-компаній - членів асоціації IT Ukraine, свідчать результати проведеного експрес-опитування.

Водночас обсяги замовлень наявних клієнтів компаній-респондентів залишаються незмінними для 56% бізнесів, 13% клієнтів переглядають обсяги замовлень, а 31% потенційних клієнтів обирає компанії, які мають центри розробки в інших країнах, наголошується в повідомленні IT Ukraine в середу.

"Жодна з компаній не готує повну релокацію, 13% ІТ-бізнесів планують її для ключових фахівців, у тому числі за вимогою клієнтів", - наголошується в повідомленні IT Ukraine.

Також 57% опитаних керівників готові розглянути переїзд за ініціативи самих спеціалістів.

За даними IT Ukraine, релокація розглядається насамперед у західні регіони України, а також до сусідніх європейських країн. План реагування в умовах надзвичайних ситуацій мають або доопрацьовують 92% ІТ-компаній.

"Наразі українська ІТ-галузь та технологічні компанії з офісами розробки в Україні продовжують роботу у звичайному режимі", - наголошують в IT Ukraine.

В асоціації також зазначили, що компанії IТ-індустрії мають плани реагування – невід'ємну частину антикризового управління бізнесом на випадок екстрених ситуацій. Вони спрямовані на збереження талантів та безперервність бізнес-процесів.

"Ми усвідомлюємо всі ймовірні ризики, тверезо їх оцінюємо та маємо оперативні плани реагування на випадок екстрених ситуацій. Водночас ми продовжуємо роботу в стандартному режимі й уважно стежимо за перебігом подій", - наголошує президент IT Ukraine, CEO Intellias Віталій Седлер.

Асоціацію IT Ukraine створили у квітні 2004 року компанії Miratech, SoftLine, Mirasoft, ProFIX, Ukrsoft та SoftServe.

Основними напрямами роботи асоціації є представлення та захист інтересів ІТ-галузі, співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань сприяння розвитку сфери ІТ, співпраця з навчальними закладами, підтримання та розвиток інноваційної діяльності.

Асоціація представляє інтереси понад 75 тис. ІТ-фахівців України.

Теги: #it_ukraine #ризики #ескалація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:10 13.01.2022
Найбільші банки світу об’єдналися для управління ризиками, пов’язаними зі зміною клімату

Найбільші банки світу об’єдналися для управління ризиками, пов’язаними зі зміною клімату

16:53 12.01.2022
Столтенберг: Ризик нового збройного конфлікту в Європі реальний, тому потрібно продовжувати говорити з РФ

Столтенберг: Ризик нового збройного конфлікту в Європі реальний, тому потрібно продовжувати говорити з РФ

20:49 31.12.2021
НБУ підніме ваги ризику споживчих кредитів до 150% з 1 січня 2022 року

НБУ підніме ваги ризику споживчих кредитів до 150% з 1 січня 2022 року

21:23 15.12.2021
Зеленський закликав Захід до санкційної політики щодо Росії до настання ескалації на Донбасі

Зеленський закликав Захід до санкційної політики щодо Росії до настання ескалації на Донбасі

07:32 04.12.2021
Білорусь ризикує втратити державність у разі продовження санкційного тиску

Білорусь ризикує втратити державність у разі продовження санкційного тиску

11:26 06.11.2021
Порошенко закликає не ігнорувати інформацію про ескалацію на кордонах України та здійснити низку кроків

Порошенко закликає не ігнорувати інформацію про ескалацію на кордонах України та здійснити низку кроків

19:11 02.11.2021
Україна готова до ескалації та нового витка бойових дій з боку РФ

Україна готова до ескалації та нового витка бойових дій з боку РФ

08:48 11.09.2021
Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід 2021", несуть дуже серйозні ризики - Кулеба

Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід 2021", несуть дуже серйозні ризики - Кулеба

19:41 18.05.2021
Стягування військ РФ було спробою залякати Україну, а не домогтися ескалації у воєнних діях, - експерт

Стягування військ РФ було спробою залякати Україну, а не домогтися ескалації у воєнних діях, - експерт

08:36 23.04.2021
СММ ОБСЄ фіксує посилення та розширення бойових дій вздовж лінії зіткнення на Донбасі - посол Чевік

СММ ОБСЄ фіксує посилення та розширення бойових дій вздовж лінії зіткнення на Донбасі - посол Чевік

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку

Інформація про витік даних з порталу "Дія" не відповідає дійсності

Мінцифри найближчим часом запустить послугу єЗахист у "Дії"

Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

Сайт компанії-розробника постраждалих від хакерської атаки держсайтів України досі не працює

ОСТАННЄ

"Укртелеком" не зафіксував збільшення кількості хакерських атак на мережі та готовий до роботи у надзвичайних ситуаціях

"Vodafone Україна" готовий до роботи в умовах надзвичайних ситуацій

Кіберполіція викрила студента, який незаконно збував дані понад 20 млн громадян України

Чотири міжнародні траси вже покриті швидкісним інтернетом на 98% - "Київстар" та "Vodafone Україна"

Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій в Україні

"Київстар" та "Vodafone Україна" не зафіксували збільшення кількості хакерських атак на мережі

Нова кібератака в Україні здійснюється за допомогою "фейкових" судових запитів, до яких прикріплено вірус

"Київстар" у IV кв.-2021 збільшив дохід на 12,5%, EBITDA - на 8,7%

Держспецзв'язку вважає необхідною підтримку бізнесу у створенні стійкої до загроз системи кібербезпеки в Україні

СБУ готує базу для санкцій на телеканал "НАШ" - джерело

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА