Більшість українських ІТ-компаній оцінює ризики ескалації збройного конфлікту найближчим часом як низькі та середні - IT Ukraine

Ризики можливої ескалації збройного конфлікту найближчим часом оцінюють як низькі та середні 92% ІТ-компаній - членів асоціації IT Ukraine, свідчать результати проведеного експрес-опитування.

Водночас обсяги замовлень наявних клієнтів компаній-респондентів залишаються незмінними для 56% бізнесів, 13% клієнтів переглядають обсяги замовлень, а 31% потенційних клієнтів обирає компанії, які мають центри розробки в інших країнах, наголошується в повідомленні IT Ukraine в середу.

"Жодна з компаній не готує повну релокацію, 13% ІТ-бізнесів планують її для ключових фахівців, у тому числі за вимогою клієнтів", - наголошується в повідомленні IT Ukraine.

Також 57% опитаних керівників готові розглянути переїзд за ініціативи самих спеціалістів.

За даними IT Ukraine, релокація розглядається насамперед у західні регіони України, а також до сусідніх європейських країн. План реагування в умовах надзвичайних ситуацій мають або доопрацьовують 92% ІТ-компаній.

"Наразі українська ІТ-галузь та технологічні компанії з офісами розробки в Україні продовжують роботу у звичайному режимі", - наголошують в IT Ukraine.

В асоціації також зазначили, що компанії IТ-індустрії мають плани реагування – невід'ємну частину антикризового управління бізнесом на випадок екстрених ситуацій. Вони спрямовані на збереження талантів та безперервність бізнес-процесів.

"Ми усвідомлюємо всі ймовірні ризики, тверезо їх оцінюємо та маємо оперативні плани реагування на випадок екстрених ситуацій. Водночас ми продовжуємо роботу в стандартному режимі й уважно стежимо за перебігом подій", - наголошує президент IT Ukraine, CEO Intellias Віталій Седлер.

Асоціацію IT Ukraine створили у квітні 2004 року компанії Miratech, SoftLine, Mirasoft, ProFIX, Ukrsoft та SoftServe.

Основними напрямами роботи асоціації є представлення та захист інтересів ІТ-галузі, співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань сприяння розвитку сфери ІТ, співпраця з навчальними закладами, підтримання та розвиток інноваційної діяльності.

Асоціація представляє інтереси понад 75 тис. ІТ-фахівців України.