Телеком

17:15 31.01.2022

"Vodafone Україна" готовий до роботи в умовах надзвичайних ситуацій

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"Vodafone Україна" готовий до роботи в умовах надзвичайних ситуацій

Мобільний оператор компанії "Vodafone Україна" готовий до роботи в умовах різноманітних надзвичайних ситуацій, зокрема геополітичних.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі оператора, наразі компанія працює у звичайному режимі й продовжує на постійній основі моніторити ситуацію.

"У технічної команди є всі можливості для контролю, віддаленого управління мережею "Vodafone Україна" та перерозподілу трафіку на різних фрагментах мережі. Фахівці компанії мають відповідні знання та навички дій у разі надзвичайних ситуацій", - запевнили у "Vodafone Україна".

У пресслужбі наголосили, що компанія має успішний досвід роботи в умовах пандемії, локдауну, нестабільного електропостачання та інших кризових ситуаціях.

"У нас є резервне обладнання та резервні канали передачі даних в Україні та за її межами. У разі порушення функціонування одних – інші можуть підтримувати зв'язок на належному рівні. У разі впровадження воєнного стану контроль та управління українськими телекомунікаційними мережами буде передано Національному центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, створеному на базі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", – пояснили у "Vodafone Україна".

Оператор наголошує, що він відпрацював алгоритми взаємодії з іншими операторами та державними органами влади на випадок надзвичайних ситуацій різного характеру, а також дії щодо інформування населення на спеціальних навчаннях – для забезпечення ефективної та злагодженої взаємодії у будь-яких випадках.

Теги: #умови #робота #vodafone
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