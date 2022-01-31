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15:40 31.01.2022

Чотири міжнародні траси вже покриті швидкісним інтернетом на 98% - "Київстар" та "Vodafone Україна"

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Чотири міжнародні траси вже покриті швидкісним інтернетом на 98% - "Київстар" та "Vodafone Україна"

Чотири міжнародні траси Київ - Львів, Київ - Одеса, Київ - Харків і Київ - Дніпро на сьогодні на 98% покриті швидкісним інтернетом, повідомили генеральний директор "Vodafone Україна" Ольга Устинова та президент "Київстару" Олександр Комаров під час виїзного брифінгу на трасі Київ - Пирятин у понеділок.

За словами Устинової, решта шляхів національного масштабу поки що покриті на рівні 80%.

"У нас на цей рік заплановано (встановити - ІФ) щонайменше 500 нових базових станцій, які ми маємо побудувати на дорогах. І я впевнена, що ми прискоримося у свої терміни, точно не орієнтуватимемося на ліцензійні умови, усвідомлюючи, наскільки кожному з нас наразі важливо перебувати на зв'язку", - сказала гендиректор "Vodafone Україна".

"Ми щойно проїхали з Києва до Пирятина, це приблизно 150 км доріг. Щоб збудувати ці 150 км, "Київстар" модернізував 55 базових станцій, вклавши приблизно 70 млн грн у цю модернізацію. Це невелика ділянка, але цього року ми вже покрили чотири міжнародні шляхи до 98% покриття. Цього року плануємо завершити всі міжнародні шляхи - а це 29 автошляхів протяжністю десь 9 тис. км - і вже будувати національні дороги, це теж десь 5 тис. км", - сказав, у свою чергу, президент "Київстару" Комаров.

За його словами, до середини 2024 року компанія планує виконати усі ліцензійні умови.

Згідно з ліцензійними умовами операторів мобільного зв'язку, до липня 2022 року кожен із них має забезпечити 90% покриття України швидкісним інтернетом, до кінця року мають покрити всі міжнародні траси, до кінця 2024-го - національні траси.

Теги: #київстар #vodafone
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