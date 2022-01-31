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15:12 31.01.2022

Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій в Україні

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Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій в Україні

Міністерство цифрової трансформації ініціює зміни до державного бюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій України, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виїзного брифінгу на трасі Київ-Пирятин у понеділок.

За його словами, наразі всі залізничні шляхи, якими пересувається "Інтерсіті", покриті інтернетом на 40%.

"Наразі ми разом із операторами, Держспецзв'язку розробляємо план, що потрібно зробити, щоб цей показник був 80-90% і вище. Для цього потрібні інвестиції у вишки, їх потрібно будувати там, де раніше вони не будувалися, щоб покращити зв'язок. Є завдання від президента та прем'єр-міністра для вирішення цього питання. І у нас вже є певне бачення, що потрібно зробити. Ми пропонуватимемо зміни до бюджету і фокусуватимемося на тому, щоб розпочати будівництво вишок та покриття залізничних колій. Насамперед "Інтерсіті" і далі всі інші шляхи", - сказав він.

Федоров зазначив, що наразі вже проведено аудит і зрозуміло, що потрібно зробити для того, щоб щороку покращувати зв'язок на 20-30%.

"Я впевнений, що цього року буде зроблено перший крок - будуть внесені зміни до бюджету і розпочнеться фінансування цього проекту", - підсумував віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації.

Теги: #колії #інтернет #мінцифри
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