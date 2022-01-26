Кількість абонентів "Київстар", що побували за кордоном, за 2021 рік зросла на 20% - компанія

Українці у 2021 році активніше подорожували за кордон, ніж у 2020 році; до п'ятірки найпопулярніших країн у грудні минулого року ввійшли Польща, Єгипет, Німеччина, Угорщина та Туреччина, свідчать дані мобільного оператора "Київстар", поширені в середу.

Згідно з інформацією компанії, Польщу в грудні 2021 року відвідало на 76% більше абонентів, ніж у грудні 2020 року, Єгипет – на 51% більше, Німеччину – на 80% більше, Угорщину – на 40% більше, Туреччину – на 34% більше.

Як зазначають у "Київстарі", протягом усього 2021 року географія закордонних подорожей абонентів оператора розширювалася. Порівняно з 2020 роком кількість українських туристів у Чорногорії та Боснії і Герцеговині зросла ушестеро, у Грузії – вп'ятеро, а на Мальдівах та Домінікані – вчетверо.

"Наші клієнти починають дедалі активніше подорожувати світом. За минулий рік кількість абонентів, які були за кордоном, зросла на 20%. Тому і ми не зупинялися в розвитку продуктів для комфортного спілкування в роумінгу. Запустили застосунки, за які не списуємо мегабайти. Це онлайн-карти, туристичні сервіси та месенджери, навіть для голосових дзвінків. І ще у 16 країнах запустили 4G для роумінгу", – наведено в повідомленні слова керівника департаменту додаткових послуг та операторських відносин "Київстар" Олександра Галушка.

За даними компанії, загалом 4G на сьогодні працює у 84 країнах світу для абонентів "Київстар". І вони починають активніше користуватися мобільним інтернетом у роумінгу. У 2021 році клієнти оператора використовували в середньому 700 Мб, що майже на 25% більше, ніж у 2020 році. Водночас 15% усього дата-трафіку, який використовували абоненти в роумінгу, припало саме на нетарифіковані сервіси.