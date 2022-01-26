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Збільшення вартості ввезених в Україну без оподаткування посилок для фізосіб до EUR150 вплине на зростання міжнародної торгівлі - думка

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Збільшення вартості ввезених в Україну без оподаткування посилок для фізосіб до EUR150 вплине на зростання міжнародної торгівлі - думка

Рішення Верховної Ради збільшити доподаткову вартість ввезених в Україну посилок для фізосіб до EUR150 група компаній "Нова пошта" оцінює позитивно, оскільки це сприятиме нарощуванню трафіку замовлень у зарубіжних інтернет-магазинах.

"Я вважаю, що це сприятиме збільшенню покупок українців у зарубіжних інтернет-магазинах. Тому це, безумовно, позитивна новина. І, безумовно, це вплине на прискорення міжнародної торгівлі, збільшення споживання", - заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" співвласник "Нова пошта" Вячеслав Климов.

Він наголосив, що "Нова пошта" вітає зниження будь-яких бар'єрів, оскільки це сприяє розвитку торгівлі та збільшенню вигоди для кінцевого споживача.

Як повідомлялося, 25 січня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони №4278 і №4279, що передбачають внесення змін до Податкового та Митного кодексів України (про оподаткування товарів, що пересилаються в міжнародних поштових і експрес-відправленнях), збільшивши суму ввезених в Україну без оподаткування посилок для фізосіб зі EUR100 до EUR150.

Теги: #вартість #посилки
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