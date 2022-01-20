У новорічні свята українці найчастіше подорожували на гірськолижні курорти країни, до Києва та Львова, а також до Польщі та Єгипту - дані "Київстару"

Українці під час новорічних і різдвяних свят активно подорожували країною, "пікові" активності туристичних поїздок припали на 31 грудня, а також на період 2-4 січня 2022 року, свідчить аналітичний звіт на основі Big Data від мобільного оператора "Київстар".

Згідно з оприлюдненими в четвер даними, кількість туристів - абонентів оператора в ці дати зросла в кілька разів порівняно з іншими святковими днями.

Так, найпривабливішими напрямками для туристів-абонентів "Київстару" стали зимові курорти на заході України: Буковель - понад 42 тис. осіб, Славське - 17 тис., Драгобрат, "Захар Беркут", Пилипець - по 6 тис. кожен відповідно.

"На гірськолижному курорті "Буковель" найбільша туристична активність абонентів спостерігалася в період 1-3 січня і 7-8 січня 2022 року. При цьому напередодні робочого понеділка 10 січня кількість гостей різко знизилася - майже вдвічі проти "пікового" періоду. Інші гірськолижні курорти показали таку саму тенденцію", - розповіли в компанії.

За даними "Київстару", крім місць для активного відпочинку, абоненти оператора також обирали поїздки до Львова та Києва - ці міста України були популярніші за інші.

За кордон, як повідомляють у компанії, найбільше українців від'їжджало в Польщу (9 тис. осіб), Єгипту (близько 6 тис.), Угорщини (понад 5,2 тис.), Молдови (майже 5 тис.). Мали попит туристів також Туреччина, Австрія, Німеччина, Чеська Республіка, Франція, Румунія, Іспанія, ОАЕ та інші країни.

При цьому в роумінгу на зимові свята українці перебували найбільше 31 грудня і 2 січня.

"Київстар" зазначає, що Big Data-аналітика має величезний потенціал для різних сфер, зокрема для туристичного бізнесу й державних організацій відповідного напряму.

"Вона допомагає буквально "побачити" реальну картину туристичних потоків і використати цю інформацію для розвитку міст і регіонів: покращувати їхню привабливість для туристів, змінювати інфраструктуру, робити потрібні акценти в маркетингу та PR, планувати й організовувати заходи тощо", - пояснює директор із розвитку нових напрямів бізнесу "Київстару" Ілля Польшаков, якого цитує пресслужба компанії.

Крім того, за його словами, спираючись на точні дані щодо туристичних потоків, легше планувати витрати для таких активностей і ефективніше використовувати бюджет. "Це перевага, якою слід користуватися", - зазначив Польшаков.