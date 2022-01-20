Телеком

17:23 20.01.2022

У новорічні свята українці найчастіше подорожували на гірськолижні курорти країни, до Києва та Львова, а також до Польщі та Єгипту - дані "Київстару"

2 хв читати
У новорічні свята українці найчастіше подорожували на гірськолижні курорти країни, до Києва та Львова, а також до Польщі та Єгипту - дані "Київстару"

Українці під час новорічних і різдвяних свят активно подорожували країною, "пікові" активності туристичних поїздок припали на 31 грудня, а також на період 2-4 січня 2022 року, свідчить аналітичний звіт на основі Big Data від мобільного оператора "Київстар".

Згідно з оприлюдненими в четвер даними, кількість туристів - абонентів оператора в ці дати зросла в кілька разів порівняно з іншими святковими днями.

Так, найпривабливішими напрямками для туристів-абонентів "Київстару" стали зимові курорти на заході України: Буковель - понад 42 тис. осіб, Славське - 17 тис., Драгобрат, "Захар Беркут", Пилипець - по 6 тис. кожен відповідно.

"На гірськолижному курорті "Буковель" найбільша туристична активність абонентів спостерігалася в період 1-3 січня і 7-8 січня 2022 року. При цьому напередодні робочого понеділка 10 січня кількість гостей різко знизилася - майже вдвічі проти "пікового" періоду. Інші гірськолижні курорти показали таку саму тенденцію", - розповіли в компанії.

За даними "Київстару", крім місць для активного відпочинку, абоненти оператора також обирали поїздки до Львова та Києва - ці міста України були популярніші за інші.

За кордон, як повідомляють у компанії, найбільше українців від'їжджало в Польщу (9 тис. осіб), Єгипту (близько 6 тис.), Угорщини (понад 5,2 тис.), Молдови (майже 5 тис.). Мали попит туристів також Туреччина, Австрія, Німеччина, Чеська Республіка, Франція, Румунія, Іспанія, ОАЕ та інші країни.

При цьому в роумінгу на зимові свята українці перебували найбільше 31 грудня і 2 січня.

"Київстар" зазначає, що Big Data-аналітика має величезний потенціал для різних сфер, зокрема для туристичного бізнесу й державних організацій відповідного напряму.

"Вона допомагає буквально "побачити" реальну картину туристичних потоків і використати цю інформацію для розвитку міст і регіонів: покращувати їхню привабливість для туристів, змінювати інфраструктуру, робити потрібні акценти в маркетингу та PR, планувати й організовувати заходи тощо", - пояснює директор із розвитку нових напрямів бізнесу "Київстару" Ілля Польшаков, якого цитує пресслужба компанії.

Крім того, за його словами, спираючись на точні дані щодо туристичних потоків, легше планувати витрати для таких активностей і ефективніше використовувати бюджет. "Це перевага, якою слід користуватися", - зазначив Польшаков.

Теги: #подорожі #київстар #звязок
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 20.01.2022
ВООЗ рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки

ВООЗ рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки

16:06 14.01.2022
Українці в період новорічних та Різдвяних свят збільшили користування інтернетом - оператори

Українці в період новорічних та Різдвяних свят збільшили користування інтернетом - оператори

15:03 10.01.2022
"Київстар" отримав міжнародний сертифікат ефективності СМІБ для нових напрямів бізнесу

"Київстар" отримав міжнародний сертифікат ефективності СМІБ для нових напрямів бізнесу

14:01 05.01.2022
Казахстанські сайти недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляють про проблеми зі зв'язком

Казахстанські сайти недоступні за кордоном, жителі республіки повідомляють про проблеми зі зв'язком

15:30 31.12.2021
"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

19:03 29.12.2021
"Київстар" збільшив 4G мережу у семи областях

"Київстар" збільшив 4G мережу у семи областях

10:50 28.12.2021
Близько третини українців досі користуються кнопковими телефонами, "Vodafone Україна" планує допомогти їм перейти на смартфони

Близько третини українців досі користуються кнопковими телефонами, "Vodafone Україна" планує допомогти їм перейти на смартфони

14:10 23.12.2021
Київстар та Альфа-Банк Україна запускають 10% кешбеку на мобільні послуги в Sense SuperApp

Київстар та Альфа-Банк Україна запускають 10% кешбеку на мобільні послуги в Sense SuperApp

16:46 20.12.2021
Київстар оновлює послугу “Автотрекінг”.

Київстар оновлює послугу “Автотрекінг”.

14:31 16.12.2021
Бонуси для оплати пального та інших товарів мережі АЗК WOG тепер в тарифах Київстар

Бонуси для оплати пального та інших товарів мережі АЗК WOG тепер в тарифах Київстар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

Сайт компанії-розробника постраждалих від хакерської атаки держсайтів України досі не працює

РФ стоїть за атакою на сайти органів влади України і "фейками" про уразливість її інформаційної інфраструктури - Мінцифри

Дані українців у безпеці - міністр Федоров у зв'язку з хакерською атакою

Фахівці відновлюють роботу IТ-систем після хакерської атаки на сайти низки держорганів України - спікер МЗС

ОСТАННЄ

Частка IT-послуг в експорті у 2021 році становить 37% - дослідження IT Ukraine

ЄС планує ухвалити в червні закон про цифрові послуги, покликаний контролювати інтернет

Microsoft не знайшла помітних зв'язків хакерської атаки на держсайти в Україні з іншими відомими атаками, очікує збільшення кількості постраждалих систем

Україна за сприяння міжнародних експертів встановлює джерело походження хакерських атак на держсайти, майже всі ресурси відновили роботу

Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

Сайт компанії-розробника постраждалих від хакерської атаки держсайтів України досі не працює

Українці на 10% скоротили передплату на газети та журнали на 2022 рік - "Укрпошта"

Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений унаслідок кібератаки - Держспецзв'язку

Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки

РФ стоїть за атакою на сайти органів влади України і "фейками" про уразливість її інформаційної інфраструктури - Мінцифри

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА