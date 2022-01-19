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19:07 19.01.2022

ЄС планує ухвалити в червні закон про цифрові послуги, покликаний контролювати інтернет

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ЄС планує ухвалити в червні закон про цифрові послуги, покликаний контролювати інтернет

Європейський союз планує ухвалити у червні перший подібний закон про цифрові послуги, проект якого в середу в Страсбурзі почав обговорювати Європарламент.

"Вирішальне значення, як і раніше, мають наші основні цілі: зробити інтернет більш безпечним для громадян, захистити їх від нелегального контенту, включно з небезпечними або неавторизованими продуктами, і при цьому забезпечити їх свободу вираження думок в інтернеті. Це крихкий баланс, який, я сподіваюся, нам вдалося зберегти", - заявила виконавчий заступник голови Єврокомісії (ЄК) Маргрет Вестагер, представляючи законопроект депутатам.

Комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєрі Бретон перерахував систему контролю інтернету, що створюється в ЄС, у чотирьох основних пунктах.

Так, Брюссель пропонує чіткі правила видалення всього протизаконного в цифровому просторі, чи то товари, послуги чи контент, за простим принципом: "що заборонено офлайн, має бути заборонено і онлайн".

Вводяться нові зобов'язання, що ґрунтуються на оцінці ризику на великих платформах, подібні до пруденційних правил для банків. ЄК матиме наглядові та санкційні повноваження: штрафи розміром до 6% від річного обороту або навіть тимчасове вилучення з внутрішнього ринку у разі серйозних та тривалих порушень.

ЄС відкриває "чорну скриньку алгоритмів", вводячи заходи прозорості на платформах, що дозволяють зрозуміти механізми, що націлюють користувача на певний контент або рекламу.

ЄК стежитиме за тим, щоб усі ці правила застосовувалися однаково в усьому ЄС, щоб запобігти можливості роботи платформ із країн, які вважаються більш "доброзичливими". Правила поширюються на всіх гравців, європейських чи ні.

"Ми не дозволимо корпоративним інтересам заважати спільним інтересам громадян Європи", – сказав Бретон.

Він очікує, що нова структура контролю за інтернетом "може стати еталоном для демократій у всьому світі".

 

 

Теги: #єс #закон #контроль #інтернет
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