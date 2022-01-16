Телеком

19:22 16.01.2022

Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки

1 хв читати
Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки

Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки на державні інформаційні ресурси, що сталася в ніч на п'ятницю, повідомили в пресслужбі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як повідомляється, фахівці Держспецзв'язку разом із колегами з інших органів продовжують розслідувати кібератаку. Зокрема, було опрацьовано ситуацію щодо втрати доступу до інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

"Вдалося встановити, що в результаті кібератаки було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений. Вже найближчим часом він має відновити свою роботу, для чого фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Водночас, команда фахівців CERT-UA опрацьовує інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками для атаки на окремі державні інформаційні ресурси шкідливого програмного забезпечення, замаскованого під "шифрувальник", але носить деструктивний характер. Упродовж п'ятниці дійсно було зафіксовано поодинокі випадки активності подібного програмного забезпечення, проте пов'язувати їх із основною кібератакою передчасно. Про результати дослідження буде повідомлено відразу після завершення аналізу відповідних технічних даних.

 

 

Теги: #кібератака #україна #розслідування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 16.01.2022
Україна очікує від Німеччини співпраці у протидії російським загрозам - Кулеба

Україна очікує від Німеччини співпраці у протидії російським загрозам - Кулеба

08:22 16.01.2022
В Україні за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 2 359 людей, 88 померли

В Україні за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужало 2 359 людей, 88 померли

07:35 16.01.2022
Росія веде кампанію дезінформації для виправдання вторгнення в Україну

Росія веде кампанію дезінформації для виправдання вторгнення в Україну

07:21 16.01.2022
Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди в Україні

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди в Україні

21:15 15.01.2022
Боррель і Блінкен знову обговорили координацію дій на нарощування військової присутності РФ біля України

Боррель і Блінкен знову обговорили координацію дій на нарощування військової присутності РФ біля України

19:32 15.01.2022
Зеленський очікує підвищення зарплат працівникам УДО

Зеленський очікує підвищення зарплат працівникам УДО

13:02 15.01.2022
В Україні внаслідок негоди залишилися без електрики майже 1,5 тис. населених пунктів - ДСНС

В Україні внаслідок негоди залишилися без електрики майже 1,5 тис. населених пунктів - ДСНС

12:33 15.01.2022
Порошенко прибуває в Україну з Варшави о 9.10 ранку понеділка

Порошенко прибуває в Україну з Варшави о 9.10 ранку понеділка

08:23 15.01.2022
В Україні за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 6 172 людини, 127 померли

В Україні за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужало 6 172 людини, 127 померли

07:35 15.01.2022
США та Франція обговорили заходи підтримки України після кібератаки на сайти її органів влади

США та Франція обговорили заходи підтримки України після кібератаки на сайти її органів влади

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ стоїть за атакою на сайти органів влади України і "фейками" про уразливість її інформаційної інфраструктури - Мінцифри

Дані українців у безпеці - міністр Федоров у зв'язку з хакерською атакою

Фахівці відновлюють роботу IТ-систем після хакерської атаки на сайти низки держорганів України - спікер МЗС

В Україні вночі відбулась хакерська атака на урядові сайти

"5 канал" та "Прямий" можуть вільно продовжувати свою роботу - ДБР

ОСТАННЄ

РФ стоїть за атакою на сайти органів влади України і "фейками" про уразливість її інформаційної інфраструктури - Мінцифри

Google обвинувачується у багаторічному обмані користувачів сервісу рекламних аукціонів

Фахівці продовжують відновлювати роботу постраждалих від хакерської атаки державних сайтів - Держспецзв'язку

Українці в період новорічних та Різдвяних свят збільшили користування інтернетом - оператори

Нацрада з телерадіомовлення направить до НАЗК результати перевірки "Першого незалежного" щодо питання конфлікту інтересів із Шуфричем

"Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2021 році

Хакери з КНДР торік викрали криптовалюти на $400 млн - доповідь

Дані українців у безпеці - міністр Федоров у зв'язку з хакерською атакою

Фахівці відновлюють роботу IТ-систем після хакерської атаки на сайти низки держорганів України - спікер МЗС

В Україні вночі відбулась хакерська атака на урядові сайти

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА