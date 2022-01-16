Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки

Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки на державні інформаційні ресурси, що сталася в ніч на п'ятницю, повідомили в пресслужбі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як повідомляється, фахівці Держспецзв'язку разом із колегами з інших органів продовжують розслідувати кібератаку. Зокрема, було опрацьовано ситуацію щодо втрати доступу до інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

"Вдалося встановити, що в результаті кібератаки було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений. Вже найближчим часом він має відновити свою роботу, для чого фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Водночас, команда фахівців CERT-UA опрацьовує інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками для атаки на окремі державні інформаційні ресурси шкідливого програмного забезпечення, замаскованого під "шифрувальник", але носить деструктивний характер. Упродовж п'ятниці дійсно було зафіксовано поодинокі випадки активності подібного програмного забезпечення, проте пов'язувати їх із основною кібератакою передчасно. Про результати дослідження буде повідомлено відразу після завершення аналізу відповідних технічних даних.