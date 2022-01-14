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19:18 14.01.2022

Google обвинувачується у багаторічному обмані користувачів сервісу рекламних аукціонів

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Google обвинувачується у багаторічному обмані користувачів сервісу рекламних аукціонів

Американська Google, що належить Alphabet Inc., роками вводила в оману учасників рекламних аукціонів, свідчать матеріали позовної заяви, поданої проти компанії прокурорами десяти американських штатів.

Позов був поданий до суду у грудні 2020 року, і матеріали заяви раніше були доступні лише у відредагованому вигляді.

Згідно з невідредагованою заявою, опублікованою нью-йоркським окружним судом у п'ятницю, Google використала секретні програми, які завищували вартість розміщення реклами для рекламодавців у ході аукціонів, показувала при цьому нижчі ціни майданчикам, на яких розміщувалася реклама, пише The Wall Street Journal.

Обвинувачення на адресу Google засновані на внутрішньому листуванні співробітників компанії, які порівнювали практики, що діяли, з використанням "інсайдерської інформації".

Представник Google заявив, що поданий позов "містить помилки і не має юридичних підстав". "Наші рекламні технології допомагають сайтам і застосункам фінансувати свій контент, а також дозволяють малому бізнесу дістатися клієнтів у всьому світі. Ринок онлайн-реклами є високо конкурентним", - сказав він.

Рекламні аукціони є процедурою, під час якої сервіс Google вибирає відповідні оголошення для показу за тим чи іншим запитом, а також порядок їх проходження. Аукціони проводять щоразу, коли користувач виконує пошук у Google.

Акції Alphabet додають 0,8% на торгах у п'ятницю.

 

 

Теги: #реклама #сша #google #обвинувачення
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