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14:27 06.01.2022

Доступ до інтернету відновлено у столиці Казахстану, але не в Алмати

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Доступ до інтернету відновлено у столиці Казахстану, але не в Алмати

У столиці Казахстану Нур-Султані відновили доступ до інтернету, працюють месенджери та деякі соціальні мережі, передає кореспондент "Інтерфакс-Казахстан".

У столиці Казахстану о 17:00 відновлено доступ до інтернету, тимчасово обмежений через впровадження надзвичайного стану в Казахстані. Доступ було припинено приблизно о 4:00 за часом Нур-Султана 6 січня.

Водночас в Алмати, як і раніше, інтернет відсутній. Стільниковий зв'язок працює з деякими перебоями.

Напередодні 5 січня доступ до інтернету був також обмежений протягом декількох годин у всьому Казахстані.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися сутички протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд.

У країні впроваджено режим надзвичайного стану. У ніч проти 6 січня на засіданні Ради безпеки Токаєв назвав ситуацію в Казахстані "підривом цілісності держави". Він звернувся по допомогу до ОДКБ.

Рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили. До ОДКБ входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Теги: #інтернет #казахстан
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