Телеком

19:28 01.01.2022

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

1 хв читати
"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

Мобільний оператор "Vodafone Україна" напередодні старту гірськолижного сезону 2021-22рр. встановив на гірськолижному курорті Буковель додатково дві нові щогли з базовими станціями мережі 4G, повідомила прес-служба оператора.

"Курорт інтенсивно розвивається і покриття охопило локації, що недавно виникли, які, в умовах гірського рельєфу, не мали якісного покриття мобільної мережі. Більше того, розширене покриття швидкісним мобільним інтернетом буде доступне для гостей курорту, які є абонентами інших мобільних операторів, яким Vodafone Україна надає доступ до побудованих щогл", - йдеться у повідомленні.

За даними оператора, ТОП-10 зимових українських курортів за обсягом трафіку у грудні 2021 року виглядає так: Буковель, Поляна, Яремча, Яблуниця, Красія, Ворохта, Драгобрат, Микуличин, Славське, Татарів.

А лідерами зростання трафіку за останній тиждень, порівняно з тим же періодом минулого року, стали Драгобрат (зростання +263%), Татарів (+148%) і Ворохта (+68%).

 

 

Теги: #4g #vodafone #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 01.01.2022
В Україні збільшилася вартість оформлення біометричних документів

В Україні збільшилася вартість оформлення біометричних документів

15:42 01.01.2022
Україна з 1 січня офіційно приєдналася до "групи Помпіду"

Україна з 1 січня офіційно приєдналася до "групи Помпіду"

08:22 01.01.2022
В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

08:15 01.01.2022
Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

15:30 31.12.2021
"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

08:22 31.12.2021
В Україні за добу виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли

В Україні за добу виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли

06:47 31.12.2021
Байден розповів Путіну про додаткові заходи США щодо підтримки України

Байден розповів Путіну про додаткові заходи США щодо підтримки України

06:17 31.12.2021
Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною

Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною

22:13 30.12.2021
Українці у 2021 році витратили на 42% більше, розраховуючись cashless у терміналах ПриватБанку

Українці у 2021 році витратили на 42% більше, розраховуючись cashless у терміналах ПриватБанку

19:41 30.12.2021
Естонія планує поставити Україні протитанкову зброю та гаубиці

Естонія планує поставити Україні протитанкову зброю та гаубиці

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

Медіа можуть розвиватися прибутково - власник "НВ" і "УП" Фіала

Зеленський: Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року проведе перепис населення

З 1 грудня в Україні розпочнеться тестування функції декларування місця проживання на порталі "Дія"

ОСТАННЄ

Китай вивів на орбіту експериментальний супутник зв'язку

"Київстар" збільшив 4G мережу у семи областях

"Vodafone Україна" планує розширити частотне портфоліо

Близько третини українців досі користуються кнопковими телефонами, "Vodafone Україна" планує допомогти їм перейти на смартфони

Apple тимчасово закрила 11 магазинів у Нью-Йорку на тлі спалаху COVID-19

Британський журналіст українського походження Богдан Нагайло очолив Kyiv Post

Tesla обмежить доступ до ігор під час водіння

Голова Нацради з телерадіомовлення впевнена: законопроект про Держтелерадіоінформ не розглядатимуть на жодному рівні

МВС Білорусі визнало "Радіо Свобода" екстремістським формуванням

Мережа "Сільпо" запустила власне радіо

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА