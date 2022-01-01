"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

Мобільний оператор "Vodafone Україна" напередодні старту гірськолижного сезону 2021-22рр. встановив на гірськолижному курорті Буковель додатково дві нові щогли з базовими станціями мережі 4G, повідомила прес-служба оператора.

"Курорт інтенсивно розвивається і покриття охопило локації, що недавно виникли, які, в умовах гірського рельєфу, не мали якісного покриття мобільної мережі. Більше того, розширене покриття швидкісним мобільним інтернетом буде доступне для гостей курорту, які є абонентами інших мобільних операторів, яким Vodafone Україна надає доступ до побудованих щогл", - йдеться у повідомленні.

За даними оператора, ТОП-10 зимових українських курортів за обсягом трафіку у грудні 2021 року виглядає так: Буковель, Поляна, Яремча, Яблуниця, Красія, Ворохта, Драгобрат, Микуличин, Славське, Татарів.

А лідерами зростання трафіку за останній тиждень, порівняно з тим же періодом минулого року, стали Драгобрат (зростання +263%), Татарів (+148%) і Ворохта (+68%).