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15:30 31.12.2021

"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

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"Vodafone Україна" покрив мережею 4G нові локації гірськолижного курорту Буковель

Мобільний оператор "Vodafone Україна" напередодні старту гірськолижного сезону 2021-2022 років встановив на гірськолижному курорті Буковель додатково два нових щогли з базовими станціями мережі 4G, повідомила прес-служба оператора у п'ятницю.

"Курорт інтенсивно розвивається і покриття охопило нещодавно відкриті локації, які в умовах гірського рельєфу не мали якісного покриття мобільної мережі. Ба більше, розширене покриття швидкісним мобільним інтернетом буде доступне для гостей курорту, які є абонентами інших мобільних операторів, яким "Vodafone Україна" надає доступ до побудованих щогл", - ідеться у повідомленні.

За даними оператора, топ-10 зимових українських курортів за обсягом трафіку у грудні 2021 року виглядає так: Буковель, Поляна, Яремча, Яблуниця, Красія, Ворохта, Драгобрат, Микуличин, Славське, Татарів.

А лідерами зростання трафіку за останній тиждень, порівняно з тим самим періодом минулого року, стали Драгобрат (зростання +263%), Татарів (+148%) і Ворохта (+68%).

Теги: #буковель #vodafone #звязок
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