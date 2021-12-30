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07:47 30.12.2021

Китай вивів на орбіту експериментальний супутник зв'язку

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Китай вивів на орбіту експериментальний супутник зв'язку

Китай успішно вивів на навколоземну орбіту експериментальний супутник зв'язку "Шиянь-9" у рамках свого останнього орбітального запуску в 2021 році, повідомила в середу Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC).

"Місія із запуску супутника визнана цілком успішною", - йдеться у повідомленні корпорації.

Запуск було здійснено 30 грудня о 00:43 за Пекінським часом (29 грудня, 18:43 за Києвом) за допомогою ракети "Чанчжен-3B", яка стартувала з космодрому Сичан, розташованого в китайській провінції Сичуань.

За даними фахівців, апарат був розроблений П'ятою академією аерокосмічних технологій, що входить до CASC. Його основні завдання – забезпечення багатосмугового зв'язку та випробування технології високошвидкісного передання даних за допомогою супутника.

Нині Китай займає перше місце за кількістю космічних запусків у 2021 році – 55. За ним йде США – 51 запуск.

 

 

Теги: #супутник #космос #китай
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