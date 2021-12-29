Телеком

19:03 29.12.2021

"Київстар" збільшив 4G мережу у семи областях

2 хв читати
"Київстар" збільшив 4G мережу у семи областях

Мобільний оператор "Київстар" наприкінці грудня 2021 року збільшив територію радіо покриття мережі у семи областях України, включив технологію 4G/LTE ще на 26 базових станціях.

Як повідомила прес-служба компанії в середу, в результаті жителі 49 населених пунктів із загальною кількістю населення 25 тис. людей зможуть користуватися високошвидкісним мобільним інтернетом. Це населені пункти Лопатинці, Петрані, Малишівка (Вінницької обл), Будище, Любисток, Шампанія (Черкаської), Красний Кут, Торецьке, Новоандріївка (Донецької), Яблуневе, Тужилів, Дубове (Київської), Затишне, Яковлівка, Ржавець (Харківської).

Сьогодні мережа 4G "Київстар" діє на території 16 тис. населених пунктів України.

"Компанія завершує 2021 рік з високими показниками з охоплення України зв’язком 4G. Вже понад 90% наших співгромадян можуть користуватись доступом до нових мобільних технологій та отримувати більше переваг від якісного зв'язку", - наведено слова директора із регуляторного забезпечення "Київстар" Олександра Когута.

Телеком оператор планує продовжувати будівництво нових мобільних мереж та зосередиться на покритті 4G-зв'язком автомобільних доріг. У 2021 році компанія прискорила будівництво базових станцій уздовж ключових автотрас Київ – Харків, Київ – Одеса, Київ – Львів, Решетилівка – Дніпро. Щоб виконати цей проект, компанія інвестувала у будівництво 33 нових базових станцій та в переобладнання ще 50 базових станцій. На сьогодні проект покриття зв'язком 4G ключових автошляхів виконано майже на 90%.

"Цифровізація України потребує великих інвестицій. Саме з цією метою між урядом України та мобільними операторами в 2019 році на інвестиційному форумі у місті Маріуполь було підписано меморандум, який передбачає встановлення прозорого і передбачуваного регулювання і обмеження фіскального навантаження на мобільних операторів, яке, зокрема, полягає у встановленні мораторію на підвищення ключового галузевого податку – рентної плати за користування радіочастотним ресурсом. Ми дуже сподіваємося, що у 2022 році відповідний законопроект буде внесений урядом та підтриманий парламентом", - додав Когут.

У "Київстарі" зазначають, що з 2018 року і до сьогодні оператор інвестував в Україні понад 20 млрд грн – у будівництво мереж LTE, купівлю ліцензій, покращення якості зв'язку. Завдяки цьому кількість абонентів, які користуються високошвидкісним мобільним інтернетом, збільшилась у 2021 році на 32% – до 12 млн.

Теги: #київстар #інтернет
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 23.12.2021
Київстар та Альфа-Банк Україна запускають 10% кешбеку на мобільні послуги в Sense SuperApp

Київстар та Альфа-Банк Україна запускають 10% кешбеку на мобільні послуги в Sense SuperApp

09:57 23.12.2021
TikTok став найвідвідуванішим доменом 2021 року, обігнавши Google

TikTok став найвідвідуванішим доменом 2021 року, обігнавши Google

16:46 20.12.2021
Київстар оновлює послугу “Автотрекінг”.

Київстар оновлює послугу “Автотрекінг”.

17:17 17.12.2021
Оператори в разі затримки підключення сіл до оптичного інтернету зможуть отримати оплату за інтернетизацію в 2022 р. після додаткової угоди з громадами

Оператори в разі затримки підключення сіл до оптичного інтернету зможуть отримати оплату за інтернетизацію в 2022 р. після додаткової угоди з громадами

15:03 16.12.2021
Рада створила нового регулятора для галузі інтернету та мобільного зв'язку

Рада створила нового регулятора для галузі інтернету та мобільного зв'язку

14:31 16.12.2021
Бонуси для оплати пального та інших товарів мережі АЗК WOG тепер в тарифах Київстар

Бонуси для оплати пального та інших товарів мережі АЗК WOG тепер в тарифах Київстар

12:25 15.12.2021
Київстар та Альфа-Банк Україна підтримують бонусами програму виплат для вакцинованих

Київстар та Альфа-Банк Україна підтримують бонусами програму виплат для вакцинованих

13:36 13.12.2021
"Vodafone Україна" запустив послугу "Інтернет для 2-го девайса"

"Vodafone Україна" запустив послугу "Інтернет для 2-го девайса"

16:27 08.12.2021
Sms-повідомлення абонентів Київстар вже три роки рятують хворих малюків

Sms-повідомлення абонентів Київстар вже три роки рятують хворих малюків

13:30 08.12.2021
VEON планує середньорічне зростання виручки "Київстару" більш ніж на 10% у 2022-2024 роках

VEON планує середньорічне зростання виручки "Київстару" більш ніж на 10% у 2022-2024 роках

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

Медіа можуть розвиватися прибутково - власник "НВ" і "УП" Фіала

Зеленський: Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року проведе перепис населення

З 1 грудня в Україні розпочнеться тестування функції декларування місця проживання на порталі "Дія"

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" планує розширити частотне портфоліо

Близько третини українців досі користуються кнопковими телефонами, "Vodafone Україна" планує допомогти їм перейти на смартфони

Apple тимчасово закрила 11 магазинів у Нью-Йорку на тлі спалаху COVID-19

Британський журналіст українського походження Богдан Нагайло очолив Kyiv Post

Tesla обмежить доступ до ігор під час водіння

Голова Нацради з телерадіомовлення впевнена: законопроект про Держтелерадіоінформ не розглядатимуть на жодному рівні

МВС Білорусі визнало "Радіо Свобода" екстремістським формуванням

Мережа "Сільпо" запустила власне радіо

"Нова пошта" встановлює примірочні у відділеннях

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА