"Київстар" збільшив 4G мережу у семи областях

Мобільний оператор "Київстар" наприкінці грудня 2021 року збільшив територію радіо покриття мережі у семи областях України, включив технологію 4G/LTE ще на 26 базових станціях.

Як повідомила прес-служба компанії в середу, в результаті жителі 49 населених пунктів із загальною кількістю населення 25 тис. людей зможуть користуватися високошвидкісним мобільним інтернетом. Це населені пункти Лопатинці, Петрані, Малишівка (Вінницької обл), Будище, Любисток, Шампанія (Черкаської), Красний Кут, Торецьке, Новоандріївка (Донецької), Яблуневе, Тужилів, Дубове (Київської), Затишне, Яковлівка, Ржавець (Харківської).

Сьогодні мережа 4G "Київстар" діє на території 16 тис. населених пунктів України.

"Компанія завершує 2021 рік з високими показниками з охоплення України зв’язком 4G. Вже понад 90% наших співгромадян можуть користуватись доступом до нових мобільних технологій та отримувати більше переваг від якісного зв'язку", - наведено слова директора із регуляторного забезпечення "Київстар" Олександра Когута.

Телеком оператор планує продовжувати будівництво нових мобільних мереж та зосередиться на покритті 4G-зв'язком автомобільних доріг. У 2021 році компанія прискорила будівництво базових станцій уздовж ключових автотрас Київ – Харків, Київ – Одеса, Київ – Львів, Решетилівка – Дніпро. Щоб виконати цей проект, компанія інвестувала у будівництво 33 нових базових станцій та в переобладнання ще 50 базових станцій. На сьогодні проект покриття зв'язком 4G ключових автошляхів виконано майже на 90%.

"Цифровізація України потребує великих інвестицій. Саме з цією метою між урядом України та мобільними операторами в 2019 році на інвестиційному форумі у місті Маріуполь було підписано меморандум, який передбачає встановлення прозорого і передбачуваного регулювання і обмеження фіскального навантаження на мобільних операторів, яке, зокрема, полягає у встановленні мораторію на підвищення ключового галузевого податку – рентної плати за користування радіочастотним ресурсом. Ми дуже сподіваємося, що у 2022 році відповідний законопроект буде внесений урядом та підтриманий парламентом", - додав Когут.

У "Київстарі" зазначають, що з 2018 року і до сьогодні оператор інвестував в Україні понад 20 млрд грн – у будівництво мереж LTE, купівлю ліцензій, покращення якості зв'язку. Завдяки цьому кількість абонентів, які користуються високошвидкісним мобільним інтернетом, збільшилась у 2021 році на 32% – до 12 млн.