Телеком

18:17 26.12.2019

Президент звільнив Склярова з посади члена Нацкомісії з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації

1 мин читать
Президент звільнив Склярова з посади члена Нацкомісії з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Склярова з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Відповідний указ від 26 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

Склярова звільнено з формулюванням "згідно з заявою про відставку, яку він подав, відповідно до частини четвертої статті 20 закону України "Про телекомунікації".

Теги: #зеленський #указ #телеком #звязок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:12 26.12.2019
Президент уволил Склярова с поста члена Нацкомисии по госрегулированию в сфере связи и информатизации

Президент уволил Склярова с поста члена Нацкомисии по госрегулированию в сфере связи и информатизации

19:33 21.12.2019
Зеленский подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

Зеленский подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

12:01 20.12.2019
Доведение информации до сведения госслужащих средствами телекоммуникаций будет фиксироваться протоколом с тремя подписями

Доведение информации до сведения госслужащих средствами телекоммуникаций будет фиксироваться протоколом с тремя подписями

11:04 19.12.2019
Президент назначил посла Украины в Катаре

Президент назначил посла Украины в Катаре

11:00 19.12.2019
Зеленский назначил Марка Шевченко послом в Молдове

Зеленский назначил Марка Шевченко послом в Молдове

20:43 11.12.2019
Зеленский назначил замминистра обороны Полищука главой Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля

Зеленский назначил замминистра обороны Полищука главой Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля

19:18 03.12.2019
Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины погибшим 1 декабря на Донбассе бойцам "Альфы"

Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины погибшим 1 декабря на Донбассе бойцам "Альфы"

19:02 02.12.2019
Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности

20:31 29.11.2019
Зеленский вывел Кривоноса из состава межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, которую он возглавлял

Зеленский вывел Кривоноса из состава межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, которую он возглавлял

13:48 25.11.2019
Зеленский назначил Осачука новым главой Черновицкой обладминистрации

Зеленский назначил Осачука новым главой Черновицкой обладминистрации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV "

Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская Eccho Rights – "Квартал 95"

NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI

Bakcell купит "Vodafone Украина" за $734 млн, оператор продолжит работу под брендом Vodafone

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" запускает услугу оплаты такси с помощью мобильных денег

Huawei получила от правительства Китая финансовую помощь в размере $75 млрд - WSJ

Французький регулятор оштрафував Google на 150 млн євро за правила розміщення реклами

Tencent намерена инвестировать более $10 млрд в Европу

Twitter удалил тысячи аккаунтов из Саудовской Аравии

В США сообщили о секретном проекте Apple

Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина

НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV "

Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1"

Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по теле- радиовещанию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА