Президент звільнив Склярова з посади члена Нацкомісії з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Склярова з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Відповідний указ від 26 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

Склярова звільнено з формулюванням "згідно з заявою про відставку, яку він подав, відповідно до частини четвертої статті 20 закону України "Про телекомунікації".