Нідерланди виділяють EUR10 млн на кіберпрограму Великої Британії для України

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Вел (David van Weel) повідомив про внесок країни у програму захисту України від кібератак, започаткованої Сполученим Королівством.

"Російські кібератаки проти України не є поодинокими інцидентами. Ця гібридна воєнна кампанія загрожує європейській безпеці. Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на кіберпрограму Великої Британії для України. Раді співпрацювати, щоб допомогти Україні відбити напади Росії в кіберсфері та за її межами", - написав ван Вел в Х в четвер.

За його словами, Нідерланди цим внеском підтримують "важливу роботу Талліннського механізму – провідної міжнародної коаліції з кіберпідтримки України".