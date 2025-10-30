Інтерфакс-Україна
Телеком
19:07 30.10.2025

Нідерланди виділяють EUR10 млн на кіберпрограму Великої Британії для України

1 хв читати
Нідерланди виділяють EUR10 млн на кіберпрограму Великої Британії для України

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Вел (David van Weel) повідомив про внесок країни у програму захисту України від кібератак, започаткованої Сполученим Королівством.

"Російські кібератаки проти України не є поодинокими інцидентами. Ця гібридна воєнна кампанія загрожує європейській безпеці. Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на кіберпрограму Великої Британії для України. Раді співпрацювати, щоб допомогти Україні відбити напади Росії в кіберсфері та за її межами", - написав ван Вел в Х в четвер.

За його словами, Нідерланди цим внеском підтримують "важливу роботу Талліннського механізму – провідної міжнародної коаліції з кіберпідтримки України".

 

Теги: #допомога #нідерланди #кібербезпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:20 30.10.2025
Порошенко під час передачі допомоги ЗСУ звинуватив ДССЗЗІ в тому, що залишила бригади "без очей"

Порошенко під час передачі допомоги ЗСУ звинуватив ДССЗЗІ в тому, що залишила бригади "без очей"

15:05 30.10.2025
Після підрахунку 99,7% голосів на виборах в Нідерландах дві партії мають майже однаковий результат – ЗМІ

Після підрахунку 99,7% голосів на виборах в Нідерландах дві партії мають майже однаковий результат – ЗМІ

11:17 30.10.2025
Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

00:39 30.10.2025
Екзит-пол на парламентських виборах у Нідерландах зафіксував незначну перевагу лівоцентристської D66 над ультраправою PVV - ЗМІ

Екзит-пол на парламентських виборах у Нідерландах зафіксував незначну перевагу лівоцентристської D66 над ультраправою PVV - ЗМІ

21:54 29.10.2025
Порошенко передасть військовим пилорами, шини і зарядні станції

Порошенко передасть військовим пилорами, шини і зарядні станції

12:39 29.10.2025
Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

09:29 29.10.2025
У Нідерландах відкрилися виборчі дільниці на дострокових виборах у парламент

У Нідерландах відкрилися виборчі дільниці на дострокових виборах у парламент

20:42 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

17:15 28.10.2025
На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

16:03 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

IT-Enterprise інтегрувала ШІ-інструменти в усі власні продукти – співзасновник

Критично важливе питання, якою мовою молодь грає у відеоігри, - експерти

"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

За останні 5-6 років держава повністю перестала боротися з піратством - гендиректор "1+1"

Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

Військові ЗСУ зможуть обмінювати е-Бали на роботизовані комплекси на Brave1 Market – перший віце-прем’єр

"Укрпошта" 30 жовтня випустить нову художню поштову марку "Мова"

Штучний інтелект має величезний потенціал саме в промисловості, але й несе певні соціальні ризики - Metinvest Digital

Єврокомісія звинуватила Meta і TikTok у порушенні закону про цифрові послуги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА