"Нова пошта" попереджає про можливі затримки доставки у Києві та області після нічної атаки

Фото: https://t.me/novapostcorp

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" повідомила про можливі затримки у доставці вантажів у Києві та області через нічну атаку ворога.

"Уночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки, тож частина відправлень обробляється із затримкою", - йдеться у Телеграм-каналі компанії в п'ятницю.

Зазначається, що наразі всі процеси відновлено, компанія працює, щоб якнайшвидше доставити посилки.

"Нова пошта" нагадала, що відстежити відправлення можна на сайті та у мобільному застосунку.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.