"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні "Київстар" запустив у власній платформі Kyivstar Cloud технологію штучного інтелекту (ШІ), за допомогою якої український бізнес та державні установи зможуть розгортати ШI-рішення в українській хмарі, без залежності від іноземних постачальників.

Як зазначається у релізі компанії в понеділок, інструменти ШІ вже доступні всім клієнтам Kyivstar Cloud. Вони дають змогу аналізувати великі обсяги даних у реальному часі з використанням машинного навчання, автоматизувати бізнес-процеси компанії, зокрема, йдеться про оптимізацію систем збереження та пошуку інформації, аналітики.

Крім того, є можливість розгортати власні моделі генеративного ШІ та використовувати готові інструменти – чат-боти, генератори контенту, системи рекомендацій без потреби в окремій ШI-команді.

Компанія додала, що Kyivstar Cloud пропонує також IaaS-рішення, підтримку гібридної і мультихмарної інфраструктури, backup-сервіси.

Раніше, у червні 2025 року, "Київстар" повідомляв про запуск послуги надання власного хмарного сервісу для українських бізнес-користувачів – Kyivstar Cloud.

Тоді у релізі зазначалось, що Kyivstar Cloud може бути легко масштабованим. Він має доступну ціну, відсутність тарифікації трафіку за рахунок локального розміщення, підтримує роботу гібридних і мультихмарних моделей: його можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно і телебачення "Київстар ТБ", компанію лідера з райдхейлінгу та доставки Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 39,5% - до 12,85 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 36,1% – до 22,58 млрд грн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу в серпні 2025 року був його 100%-ним власником.