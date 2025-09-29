Інтерфакс-Україна
Телеком
14:03 29.09.2025

"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

2 хв читати
"Київстар " інтегрує ШІ у платформу Kyivstar Cloud для аналізу великих обсягів даних

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні "Київстар" запустив у власній платформі Kyivstar Cloud технологію штучного інтелекту (ШІ), за допомогою якої український бізнес та державні установи зможуть розгортати ШI-рішення в українській хмарі, без залежності від іноземних постачальників.

Як зазначається у релізі компанії в понеділок, інструменти ШІ вже доступні всім клієнтам Kyivstar Cloud. Вони дають змогу аналізувати великі обсяги даних у реальному часі з використанням машинного навчання, автоматизувати бізнес-процеси компанії, зокрема, йдеться про оптимізацію систем збереження та пошуку інформації, аналітики.

Крім того, є можливість розгортати власні моделі генеративного ШІ та використовувати готові інструменти – чат-боти, генератори контенту, системи рекомендацій без потреби в окремій ШI-команді.

Компанія додала, що Kyivstar Cloud пропонує також IaaS-рішення, підтримку гібридної і мультихмарної інфраструктури, backup-сервіси.

Раніше, у червні 2025 року, "Київстар" повідомляв про запуск послуги надання власного хмарного сервісу для українських бізнес-користувачів – Kyivstar Cloud.

Тоді у релізі зазначалось, що Kyivstar Cloud може бути легко масштабованим. Він має доступну ціну, відсутність тарифікації трафіку за рахунок локального розміщення, підтримує роботу гібридних і мультихмарних моделей: його можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно і телебачення "Київстар ТБ", компанію лідера з райдхейлінгу та доставки Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 39,5% - до 12,85 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 36,1% – до 22,58 млрд грн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу в серпні 2025 року був його 100%-ним власником.

Теги: #ші #київстар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 27.09.2025
"Київстар" розпочне бета-тестування Starlink Direct to Cell у жовтні

"Київстар" розпочне бета-тестування Starlink Direct to Cell у жовтні

19:23 24.09.2025
OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

19:43 23.09.2025
ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

17:02 23.09.2025
"Київстар" проаналізує для Харкова міграційні потоки за 2022-25рр за 588 тис. грн

"Київстар" проаналізує для Харкова міграційні потоки за 2022-25рр за 588 тис. грн

14:50 15.09.2025
ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

20:05 11.09.2025
Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

10:41 04.09.2025
VEON змінив свого представника в наглядовій раді "Київстару"

VEON змінив свого представника в наглядовій раді "Київстару"

09:14 01.09.2025
"Київстар" з моменту виходу на біржу подорожчав на 20% й має потенціал подальшого зростання – президент

"Київстар" з моменту виходу на біржу подорожчав на 20% й має потенціал подальшого зростання – президент

15:19 28.08.2025
Київстар повністю завершив резервування мережі Домашнього Інтернету

Київстар повністю завершив резервування мережі Домашнього Інтернету

09:05 26.08.2025
Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

Компанії Маска подали позов проти Apple і OpenAI, звинувативши їх у недобросовісній конкуренції

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

Український фонд стартапів запускає грантову програму Startup EDGE на EUR1 млн

УКФ запровадить окрему грантову програму для сценаріїв, документальних фільмів, телепередач і відеоблогів у 2026 р.

"Нова пошта" попереджає про фішингову атаку з боку шахраїв

Канада спрямує близько 92 млн грн на впровадження проєктів цифровізації та кібербезпеки України

Wi-Fi у школах підвищує мотивацію та успішність учнів – дослідження

Мін'юст США домагається виділення сегмента онлайн-реклами Google

HBO Max анонсував запуск платформи в Україні

Rothschild&Co розпочала аналіз Kyivstar Group з рекомендації "купувати"

Мінцифри спростувало інформацію про злив даних з "Дії" та оцінило це як скоординовану спробу атаки

Майже 60% українців користуються штучним інтелектом, з них 25% роблять це регулярно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА