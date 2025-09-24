Інтерфакс-Україна
Телеком
15:26 24.09.2025

Канада спрямує близько 92 млн грн на впровадження проєктів цифровізації та кібербезпеки України

Фото: Pixabay

Канада спрямує близько 92 млн грн (CAD3 млн) на підтримку впровадження проєктів у межах Талліннського механізму, фінансування розраховане на два роки, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

“Кошти використають на низку стратегічних ініціатив для системної розбудови цифрової безпеки України, зокрема на захист критичної інфраструктури, системну протидію кіберзагрозам, створення дієвих систем виявлення, запобігання та реагування на кібератаки, а також поставку обладнання”, - йдеться у повідомленні МЗС у Фейсбуці у середу.

Повідомляється, що Канада вже обрала шість проєктів для фінансування. Серед них – підтримка Державної судової адміністрації України, Чорнобильської АЕС та Державної прикордонної служби України.

Імплементувальним партнером ініціатив, які фінансує Канада, стала U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global). Організація має значний досвід упровадження проєктів технічної допомоги в Україні, зокрема й у сфері цифрової трансформації.

Окрім фінансової підтримки, Канада допомагає організовувати навчальні тренінги та заходи для поглиблення співпраці з міжнародними донорами в кібербезпеці. У межах цього напряму Національний координаційний центр кібербезпеки та CRDF Global за підтримки Global Affairs Canada провели зустріч українського Національного кіберкластера. Мета – підвищити обізнаність центральних і місцевих органів виконавчої влади та державних підприємств критичної інфраструктури щодо можливостей Талліннського механізму.

“Україна високо цінує рішення Канади спрямувати фінансування на проєкти, що реалізуються в межах Талліннського механізму. Така підтримка є важливим внеском у системну розбудову цифрової безпеки України, зокрема в посилення захисту нашої критичної інфраструктури, зміцнення кіберстійкості та протидію кіберзагрозам. Цей крок засвідчує незмінну солідарність Канади з Україною і нашу спільну рішучість розвивати ефективні механізми кіберстримування для зміцнення цифрової стійкості демократичних країн”, – сказав заступник міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Антон Демьохін, якого цитує пресслужба відомства.

Як повідомлялося, Талліннський механізм, інструмент співробітництва у сфері кібербезпеки, створений у 2023 році. У рамках Талліннського механізму здійснюється координація допомоги Україні для підтримки та зміцнення національної кібербезпеки та кіберстійкості, захисту критичної інфраструктури України та попередження російських кібероперацій.

У його межах вже реалізовано десятки ініціатив – від оцінок стану кібербезпеки та навчальних програм до поставки обладнання для підтримки цифрового зв’язку і стійкості України.

До ініціативи приєдналися 12 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США , Франція та Швеція. Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

Теги: #україна #цифровізація #канада #кібербезпека

