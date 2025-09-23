ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

ШІ-консультант, впроваджений три місяці тому в службі підтримки "Дії", правильно відповідає на 85% запитів громадян і надає консультації з понад 150 послуг, повідомив перший віцепрем’єр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Три місяці тому ми впровадили АІ у службі підтримки. Без втручання оператора технологія вже надає консультацію по 150+ послугах", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, швидкість відповіді від ШІ складає до 5 секунд, і тепер оператори обробляють лише 10–15% унікальних складних звернень, тому навантаження на них зменшилося з 80 тис. унікальних діалогів до 17 тис.

Федоров також додав, що під час обговорення ОKR (методика постановки та реалізації цілей – ІФ-У), визначена ціль зменшити кількість звернень громадян, пропрацювавши їх причини.