"Нова пошта" за І пів.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6%

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у першому півріччі 2025 року збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1 млрд 765 млн грн, а консолідований чистий дохід - на 22%, до 29 млрд 829 млн грн.

Згідно з опублікованим звітом компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), валовий прибуток компанії виріс на 19% порівняно з аналогічним торішнім періодом - до 7 млрд 205 млн грн. Прибуток від операційної діяльності, згідно з консолідованим звітом, збільшився на 17%, до 3 млрд 720 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у другому кварталі 2025 року "Нова пошта" збільшила неконсолідований чистий прибуток на 2,6% порівняно із аналогічним періодом 2024 року – до 905,45 млн грн. Згідно зі звітністю компанії на її сайті та в системі розкриття інформації НКЦПФР, виручка у другому кварталі зросла на 22,9% – до 12 млрд 712,14 млн грн. За перше півріччя цього року чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 19,6% - до 1 млрд 195,74 млн грн, тоді як виручка зросла на 22,1% – до 24 млрд 571,27 млн грн, йшлося в оприлюднених даних. Зазначалося, що валовий прибуток за перше півріччя збільшився на 30,8% – до 5 млрд 55,3 млн грн, тоді як операційний – на 45,6%, до 2 млрд 443,82 млн грн.

На середину цього року "Нова пошта" мала зобов’язання за трьома випусками облігацій серій "E", "F" та "G" відповідно на 995,82 млн грн з погашенням 30 липня цього року, 998,45 млн грн з погашенням 1 червня наступного року та 999,38 млн грн з погашенням 2 травня 2027 року. Ставка за облігаціями "F" та "G" складає 16% річних. В активі компанії вже п’ять погашених випусків облігацій з серпня 2020 року на загальну суму 3,6 млрд грн.

У серпні 2025 року компанія у повному обсязі розмістила облігації серії "H" загальною номінальною вартістю 1 млрд грн після погашення 30 липня облігацій серії "E" на таку саму номінальну суму.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.