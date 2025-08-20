"Укрпошта" закриває відділення у Костянтинівці

Державне АТ "Укрпошта" з 20 серпня закриває з безпекових міркувань останнє відділення у Костянтинівці, що на Донеччині, повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

"Стало занадто небезпечно продовжувати роботу, і збереження життя працівників та клієнтів переважило бажання підтримати тих, хто досі лишається у місті", - написав Смілянський у Телеграм-каналі у середу.

У березні цього року гендиректор повідомляв про припинення прийому посилок до Костянтинівки та обмеження послуг виплатою пенсій та соціальної допомоги, а також відправкою посилок, щоб люди, які евакуйовуються, могли відправити свої речі. На той час у місті працювало шість відділень компанії.

За словами Смілянського, наразі відділення "Укрпошти" залишаються у Дружківці, Олексієво-Дружківці, що розташовані за 5-7 км від Костянтинівки та продовжують працювати і обслуговувати клієнтів.

"Так само ми працюємо у Добропіллі, хоча поруч багато хто вже зачинився (майже всі). Звісно, ми щодня аналізуємо ситуацію й будемо діяти відповідно", - додав гендиректор.

Смілянський подякував колегам, військовим та ВЦА за роботу й підтримку, сподіваючись оголосити новину, про те, що "Укрпошта" знову відчинить свої двері у Костянтинівці.

"Нова пошта", найбільший гравець на ринку експрес-відправлень, закрила останнє з чотирьох відділень мережі, яке працювало у Костянтинівці, у травні 2025 року з безпекових міркувань.