Інтерфакс-Україна
Телеком
10:41 20.08.2025

"Укрпошта" закриває відділення у Костянтинівці

1 хв читати

Державне АТ "Укрпошта" з 20 серпня закриває з безпекових міркувань останнє відділення у Костянтинівці, що на Донеччині, повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.

"Стало занадто небезпечно продовжувати роботу, і збереження життя працівників та клієнтів переважило бажання підтримати тих, хто досі лишається у місті", - написав Смілянський у Телеграм-каналі у середу.

У березні цього року гендиректор повідомляв про припинення прийому посилок до Костянтинівки та обмеження послуг виплатою пенсій та соціальної допомоги, а також відправкою посилок, щоб люди, які евакуйовуються, могли відправити свої речі. На той час у місті працювало шість відділень компанії.

За словами Смілянського, наразі відділення "Укрпошти" залишаються у Дружківці, Олексієво-Дружківці, що розташовані за 5-7 км від Костянтинівки та продовжують працювати і обслуговувати клієнтів.

"Так само ми працюємо у Добропіллі, хоча поруч багато хто вже зачинився (майже всі). Звісно, ми щодня аналізуємо ситуацію й будемо діяти відповідно", - додав гендиректор.

Смілянський подякував колегам, військовим та ВЦА за роботу й підтримку, сподіваючись оголосити новину, про те, що "Укрпошта" знову відчинить свої двері у Костянтинівці.

"Нова пошта", найбільший гравець на ринку експрес-відправлень, закрила останнє з чотирьох відділень мережі, яке працювало у Костянтинівці, у травні 2025 року з безпекових міркувань.

Теги: #костянтинівка #закриття #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:09 20.08.2025
Банки у II кв. відкрили 14 та закрили 46 відділень: лідером з відкриття є Акордбанк, із закриття – "Південний"

Банки у II кв. відкрили 14 та закрили 46 відділень: лідером з відкриття є Акордбанк, із закриття – "Південний"

19:21 06.08.2025
Співробітниця "Укрпошти" загинула поблизу Краматорська через ворожий обстріл

Співробітниця "Укрпошти" загинула поблизу Краматорська через ворожий обстріл

11:53 05.08.2025
Укрексімбанк закриє 12 відділень по всій країні до кінця року

Укрексімбанк закриє 12 відділень по всій країні до кінця року

16:38 02.08.2025
Загинула людина через ворожий обстріл Костянтинівки

Загинула людина через ворожий обстріл Костянтинівки

10:46 02.08.2025
Автомобіль "Укрпошти" потрапив під ворожий удар у Сумському районі

Автомобіль "Укрпошти" потрапив під ворожий удар у Сумському районі

15:05 27.07.2025
Російська армія розвиває наступ між Костянтинівкою та Покровськом - ОСУВ "Хортиця"

Російська армія розвиває наступ між Костянтинівкою та Покровськом - ОСУВ "Хортиця"

15:30 14.07.2025
Dragon Capital вкладає $20 млн у свій фонд Rebuild Ukraine Fund, планує його перше закриття у вересні

Dragon Capital вкладає $20 млн у свій фонд Rebuild Ukraine Fund, планує його перше закриття у вересні

19:37 11.07.2025
URC2025 завершила роботу в Римі, кандидатом на проведення URC2026 є Польща

URC2025 завершила роботу в Римі, кандидатом на проведення URC2026 є Польща

16:34 10.07.2025
"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський

"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський

19:06 09.07.2025
"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

monobank почав розвивати мережу власних терміналів поповнення

Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців

Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі

"єДозвіл" перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ

NovaPay з жовтня змінить СЕО

Ключовим пріоритетом Мін’юсту є цифровізація послуг - Галущенко

Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

"Дія" призупинить низку сервісів через оновлення реєстрів Мін'юсту

Ціна викупу "Київстаром" 28% Helsi склала $11 млн – звіт

"Київстар " у ІІ кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 18,6%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА