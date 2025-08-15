Інтерфакс-Україна
Телеком
18:41 15.08.2025

Ціна викупу "Київстаром" 28% Helsi склала $11 млн – звіт

2 хв читати

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" назвав ціну викупу у травні цього року 28% у цифровій платформі охорони здоров'я Helsi, що дозволило йому збільшити свою частку до 97,99% з 69,99% – вона склала $11 млн.

Як свідчать дані звіту "Київстару" на SEC, мова йде про 26,9% акцій ТОВ "Українська інвестиційна платформа" та 1,1% акцій інших міноритаріїв.

Зазначається, що одночасно були розірвані раніше укладені угоди про опціони пут і колл на 30,01%, які оцінювались в $10 млн на кінець березня, а замість них погоджені укладені нові на тих самих умовах для решти 2,01% акцій.

"Київстар" нагадав, що в серпні 2022 року придбав контрольний пакет Helsi в 69,99% за $15 млн.

Дохід Helsi за 2024 рік збільшився на 48% порівняно з 2023 роком – до $5,1 млн.

У звіті також вперше повідомляється про купівлю "Київстаром" за $2 млн у вересні минулого року компанії LanTrace (Бориспіль) – регіонального постачальника фіксованого широкосмугового інтернет-доступу в Київській області.

Згідно з даними ресурсу YouControl, власником 96,3% ТОВ "Українська інвестиційна платформа" є Самвел Акопян, а ще 3,7% – Артем Михайлюк.

Helsi — це цифрова платформа для управління даними, яка підтримує надання медичних послуг медичними установами та лікарями і покращує доступ пацієнтів до медичної допомоги, зокрема, шляхом спрощення дистанційних консультацій і запису на прийом, а також зберігання медичних даних. Станом на 1 січня 2025 року компанія мала приблизно 29 млн зареєстрованих пацієнтів з доступом до 1600 державних і приватних клінік та понад 60 тис. медичних працівників. Станом на кінець 2024 року додаток Helsi завантажили 10 млн користувачів, що в 2,5 рази більше, ніж двома роками раніше.

Як повідомлялося, АМКУ цього тижня почав розгляд заявки на покупку "Київстаром" власника онлайн-сервісу Tabletki.ua, наголосивши, про сукупні частки учасників концентрації на одному із задіяних у концентрації ринків можуть перевищувати 35%. Першу заявку на придбання "МТПК" "Київстар" подав у листопаді 2024-го, але комітет повернув її як таку, що не відповідає вимогам положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання.

Як повідомив заявив СЕО "Київстару" Олександр Комаров, "Київстар" планує в кінці 2025 року досягти частки 10% доходу від не пов'язаного з телекомунікаційними послугами бізнесу – Uklon, "Київстар ТБ", сервіс Helsi, а також хмарні сервіси та послуги Big Data.

Теги: #київстар #helsi

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:09 15.08.2025
АМКУ розгляне справу про набуття "Київстаром" контролю над власником сервісу Tabletki.ua "МТПК"

АМКУ розгляне справу про набуття "Київстаром" контролю над власником сервісу Tabletki.ua "МТПК"

16:57 15.08.2025
"Київстар " у ІІ кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 18,6%

"Київстар " у ІІ кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 18,6%

10:43 15.08.2025
"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

14:42 13.08.2025
Власник "Київстару" VEON завершив продаж частки "Білайн Киргизстан" державному Eldik Bank

Власник "Київстару" VEON завершив продаж частки "Білайн Киргизстан" державному Eldik Bank

16:37 12.08.2025
"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

16:30 12.08.2025
Київстар планує восени запустити можливість надсилати SMS через супутник – прем'єр

Київстар планує восени запустити можливість надсилати SMS через супутник – прем'єр

14:14 07.08.2025
VEON очікує на лістинг "Київстару" на NASDAQ незабаром після зборів акціонерів Cohen Circle 12 серпня

VEON очікує на лістинг "Київстару" на NASDAQ незабаром після зборів акціонерів Cohen Circle 12 серпня

12:15 07.08.2025
"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

13:35 06.08.2025
Київстар зможе швидше розбудовувати мережу завдяки новому закону

Київстар зможе швидше розбудовувати мережу завдяки новому закону

09:12 21.07.2025
Група компаній "Київстар" складається з п'яти бізнесів, і їх буде більше – CEO

Група компаній "Київстар" складається з п'яти бізнесів, і їх буде більше – CEO

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

Дія.Картка додала àбанк в перелік партнерів

Харків та Бородянка доєднаються до тестування 5G в Україні

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів майже на $4 млн

"Нова пошта" стала №1 в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, очікує 63%-го стрибка відправлень через них у 2025р

Сервіс "е-Підприємець" у "Дії" розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку

"Vodafone Україна" викупив євробонди на $5,2 млн

Сьогодні День військ зв’язку ЗСУ

Хакери атакують українські держоргани фішинговими листами під виглядом судових повісток

"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $4,67 млн отримав в 7,6 раза більше заявок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА