Ціна викупу "Київстаром" 28% Helsi склала $11 млн – звіт

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" назвав ціну викупу у травні цього року 28% у цифровій платформі охорони здоров'я Helsi, що дозволило йому збільшити свою частку до 97,99% з 69,99% – вона склала $11 млн.

Як свідчать дані звіту "Київстару" на SEC, мова йде про 26,9% акцій ТОВ "Українська інвестиційна платформа" та 1,1% акцій інших міноритаріїв.

Зазначається, що одночасно були розірвані раніше укладені угоди про опціони пут і колл на 30,01%, які оцінювались в $10 млн на кінець березня, а замість них погоджені укладені нові на тих самих умовах для решти 2,01% акцій.

"Київстар" нагадав, що в серпні 2022 року придбав контрольний пакет Helsi в 69,99% за $15 млн.

Дохід Helsi за 2024 рік збільшився на 48% порівняно з 2023 роком – до $5,1 млн.

У звіті також вперше повідомляється про купівлю "Київстаром" за $2 млн у вересні минулого року компанії LanTrace (Бориспіль) – регіонального постачальника фіксованого широкосмугового інтернет-доступу в Київській області.

Згідно з даними ресурсу YouControl, власником 96,3% ТОВ "Українська інвестиційна платформа" є Самвел Акопян, а ще 3,7% – Артем Михайлюк.

Helsi — це цифрова платформа для управління даними, яка підтримує надання медичних послуг медичними установами та лікарями і покращує доступ пацієнтів до медичної допомоги, зокрема, шляхом спрощення дистанційних консультацій і запису на прийом, а також зберігання медичних даних. Станом на 1 січня 2025 року компанія мала приблизно 29 млн зареєстрованих пацієнтів з доступом до 1600 державних і приватних клінік та понад 60 тис. медичних працівників. Станом на кінець 2024 року додаток Helsi завантажили 10 млн користувачів, що в 2,5 рази більше, ніж двома роками раніше.

Як повідомлялося, АМКУ цього тижня почав розгляд заявки на покупку "Київстаром" власника онлайн-сервісу Tabletki.ua, наголосивши, про сукупні частки учасників концентрації на одному із задіяних у концентрації ринків можуть перевищувати 35%. Першу заявку на придбання "МТПК" "Київстар" подав у листопаді 2024-го, але комітет повернув її як таку, що не відповідає вимогам положення про порядок розгляду заяв та справ про концентрацію суб’єктів господарювання.

Як повідомив заявив СЕО "Київстару" Олександр Комаров, "Київстар" планує в кінці 2025 року досягти частки 10% доходу від не пов'язаного з телекомунікаційними послугами бізнесу – Uklon, "Київстар ТБ", сервіс Helsi, а також хмарні сервіси та послуги Big Data.