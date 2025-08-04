Інтерфакс-Україна
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13:04 04.08.2025

"Нова пошта" у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 2,6%

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"Нова пошта" у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 2,6%

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" у другому кварталі 2025 року збільшила неконсолідований чистий прибуток на 2,6% порівняно із аналогічним періодом 2024 року – до 905,45 млн грн.

Згідно зі звітністю компанії на її сайті та в системі розкриття інформації НКЦПФР, виручка у другому кварталі зросла на 22.9% – до 12 млрд 712,14 млн грн.

Загалом за перше півріччя цього року чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 19,6% - до 1 млрд 195,74 млн грн, тоді як виручка зросла на 22,1% – до 24 млрд 571,27 млн грн.

Зазначається, що валовий прибуток за перше півріччя збільшився на 30,8% – до 5 млрд 55,3 млн грн, тоді як операційний – на 45,6%, до 2 млрд 443,82 млн грн.

Менший чистий прибуток пов’язаний з тим, що за січень-червень минулого року "Нова пошта" отримала 1 млрд 340,82 млн грн інших фінансових доходів, тоді як за такий самий період цього року – 341,15 млн грн, але одночасно збільшила сплату податку на прибуток до 227,01 млн грн з 83,43 млн грн.

У звіті також йдеться про те, що компанія наприкінці травня вирішила випустили новий чотирирічний випуск облігацій серії "H" на 1 млрд грн з номінальною ставкою доходності 16% у перший рік та UIRD+3 відсоткові пункти у наступні три роки.

На середину цього року "Нова пошта" мала зобов’язання за трьома випусками облігацій серій "E", "F" та "G"відповідно на 995,82 млн грн з погашенням 30 липня цього року, 998,45 млн грн з погашенням 1 червня наступного року та 999,38 млн грн з погашенням 2 травня 2027 року.

Банківські зобов’язання компанії на середину цього року скоротилися до 6 млрд 388,72 млн грн з 6 млрд 635,01 млн грн кварталом раніше.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

Теги: #прибуток #нова_пошта

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