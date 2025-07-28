Інтерфакс-Україна
Телеком
19:10 28.07.2025

Unimot братиме участь в проєкті по роботі з дронами PZL Defense та планує інвестувати в нього близько $110 тис.

2 хв читати
Unimot братиме участь в проєкті по роботі з дронами PZL Defense та планує інвестувати в нього близько $110 тис.
Фото: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Польська Unimot S.A планує вкласти близько $110 тис (PLN400 тис.) в стратегічний проект PZL Defense, який буде реалізовано виробником автозапчастин PZL Sędziszów та її українським партнером, із запланованою часткою капіталу Групи UNIMOT у розмірі 40%, повідомила компанія у Facebook.

"Проект передбачає створення спеццентру досліджень та розробок (R&D), який зосередиться на технологіях барражуючих боєприпасів та нейтралізації загроз, що виникають від БПЛА. Це відповідь на нову архітектуру загроз, в якій безпілотні технології відіграють ключову роль у наступальних операціях та захисті критичної інфраструктури", - пояснюють в компанії.

Зазначається, що проєкт зосередиться на розробці та виробництві як і самих БРЛС, так і систем боротьби з дронами, призначених для захисту критичної інфраструктури, а також військових дронів - на наступних етапах, після отримання ліцензії.

"Ми бачимо зростаючу важливість безпілотних технологій для безпеки регіону. "Саме тому ми плануємо взяти участь у проекті, який поєднує польські інженерні ресурси з унікальним ноу-хау українських партнерів, перевіреним не на полігоні, а в реальних бойових умовах", - прокоментував рішення гендиректор групи Unimot Адам Сікорський..

Як пояснив директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні (Unimot S.A.) Назарій Волянський,  PZL Defense  перебуває на етапі реєстрації у Польщі для спільної реалізації з Українською кмпанією.

"Цуде джойнт-венчер 50 на 50, реалізувати проєкт з будівництва і створення нових безпілотних систем. Насправді польська армія поки що скептично ставиться до цього всього, але вони дивляться і бачать, як наші дрони руйнують і можуть далеко досягати. Більше не потрібно танків, тому що танк – це дорого, ми за один можемо сотні тисяч дронів відправити або купити", - сказав він під час круглого столу "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони, бізнес запускають відновлення" в "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами Волянського, саме тому група компаній вирішила піти в "Defense". Він впевнений, що таким чином Unimot S.A підтримає українського виробника і допоможе оборонним компаніям.

Він додав, що також Unimot S.A має низку гуманітарних проєктів в Україні.

Як повідомлялось, Unimot S.A планує створити паливно-енергетичний комплекс у Мостиськах Львівської області, орієнтовні інвестиції EUR55-60 млн.

Заснована у 2011 р. UNIMOT S.A. є незалежним імпортером рідкого та газоподібного палива, пропонуючи: дизельне паливо, біопаливо, зріджений газ, природний газ, електроенергію, моторні масла та бітум. З 2017 року котирується на основному ринку Варшавської фондової біржі. З 2017р. UNIMOT S.A. будує мережу автозаправних станцій у Польщі, а з 2019 року і в Україні під брендом AVIA на основі договорів мастер-франчайзингу.

Теги: #польща #дрони #компанія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:36 28.07.2025
Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

Зеленський анонсував розмови з партнерами щодо фінансування дронів

09:16 28.07.2025
Авіація НАТО піднімалася в повітря через ракетні атаки РФ по Україні

Авіація НАТО піднімалася в повітря через ракетні атаки РФ по Україні

05:51 28.07.2025
Польща підняла авіацію через ракетні удари Росії по Україні

Польща підняла авіацію через ракетні удари Росії по Україні

21:59 26.07.2025
Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони

Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони

20:28 25.07.2025
Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку по дронах

Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку по дронах

14:31 25.07.2025
Кличко передав захисникам ще тисячу дронів від громади столиц

Кличко передав захисникам ще тисячу дронів від громади столиц

10:22 25.07.2025
Зеленський поставив задачу підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України

Зеленський поставив задачу підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України

10:27 23.07.2025
Три українські виробники отримали контракти на виробництво дронів-перехоплювачів

Три українські виробники отримали контракти на виробництво дронів-перехоплювачів

02:40 23.07.2025
Зеленський: Є нові контракти на дрони-перехоплювачі на більш ніж 3 мільярди грн

Зеленський: Є нові контракти на дрони-перехоплювачі на більш ніж 3 мільярди грн

22:31 22.07.2025
У Польщі виявили нафтове родовище в Балтійському морі

У Польщі виявили нафтове родовище в Балтійському морі

ВАЖЛИВЕ

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

ОСТАННЄ

Молдову буде включено в зону роумінгу ЄС на початку 2026 року

Громадські організації та медіа вимагають від Ради відновити з 31 липня онлайн-трансляцію пленарних засідань

Китайська Unitree Robotics продаватиме людиноподібного робота дешевше за $6 тис.

Призначення п'яти нових заступників є частиною структурних змін у Мінцифри - Федоров

Близько 400 організацій стали жертвами хакерської атаки на сервери Microsoft SharePoint

Укртелеком офіційно приєднався до Connect Europe

Група компаній "Київстар" складається з п'яти бізнесів, і їх буде більше – CEO

Федоров анонсує в "Дії" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск еАкцизу і еНотаріату

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом звернення журналістів "РБК-Україна" про дискредитацію видання

СЕО "Нова пошта" Олександр Бульба завершує співпрацю з компанією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА