Unimot братиме участь в проєкті по роботі з дронами PZL Defense та планує інвестувати в нього близько $110 тис.

Фото: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Польська Unimot S.A планує вкласти близько $110 тис (PLN400 тис.) в стратегічний проект PZL Defense, який буде реалізовано виробником автозапчастин PZL Sędziszów та її українським партнером, із запланованою часткою капіталу Групи UNIMOT у розмірі 40%, повідомила компанія у Facebook.

"Проект передбачає створення спеццентру досліджень та розробок (R&D), який зосередиться на технологіях барражуючих боєприпасів та нейтралізації загроз, що виникають від БПЛА. Це відповідь на нову архітектуру загроз, в якій безпілотні технології відіграють ключову роль у наступальних операціях та захисті критичної інфраструктури", - пояснюють в компанії.

Зазначається, що проєкт зосередиться на розробці та виробництві як і самих БРЛС, так і систем боротьби з дронами, призначених для захисту критичної інфраструктури, а також військових дронів - на наступних етапах, після отримання ліцензії.

"Ми бачимо зростаючу важливість безпілотних технологій для безпеки регіону. "Саме тому ми плануємо взяти участь у проекті, який поєднує польські інженерні ресурси з унікальним ноу-хау українських партнерів, перевіреним не на полігоні, а в реальних бойових умовах", - прокоментував рішення гендиректор групи Unimot Адам Сікорський..

Як пояснив директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні (Unimot S.A.) Назарій Волянський, PZL Defense перебуває на етапі реєстрації у Польщі для спільної реалізації з Українською кмпанією.

"Цуде джойнт-венчер 50 на 50, реалізувати проєкт з будівництва і створення нових безпілотних систем. Насправді польська армія поки що скептично ставиться до цього всього, але вони дивляться і бачать, як наші дрони руйнують і можуть далеко досягати. Більше не потрібно танків, тому що танк – це дорого, ми за один можемо сотні тисяч дронів відправити або купити", - сказав він під час круглого столу "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони, бізнес запускають відновлення" в "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами Волянського, саме тому група компаній вирішила піти в "Defense". Він впевнений, що таким чином Unimot S.A підтримає українського виробника і допоможе оборонним компаніям.

Він додав, що також Unimot S.A має низку гуманітарних проєктів в Україні.

Як повідомлялось, Unimot S.A планує створити паливно-енергетичний комплекс у Мостиськах Львівської області, орієнтовні інвестиції EUR55-60 млн.

Заснована у 2011 р. UNIMOT S.A. є незалежним імпортером рідкого та газоподібного палива, пропонуючи: дизельне паливо, біопаливо, зріджений газ, природний газ, електроенергію, моторні масла та бітум. З 2017 року котирується на основному ринку Варшавської фондової біржі. З 2017р. UNIMOT S.A. будує мережу автозаправних станцій у Польщі, а з 2019 року і в Україні під брендом AVIA на основі договорів мастер-франчайзингу.