Інтерфакс-Україна
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17:21 17.07.2025

Поліція Києва розпочала розслідування за фактом звернення журналістів "РБК-Україна" про дискредитацію видання

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Поліція Києва розпочала розслідування за фактом звернення журналістів "РБК-Україна" про дискредитацію видання

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження у зв'язку зі зверненням журналістів інтернет-видання "РБК-Україна" щодо можливого тиску на редакцію та спроб дискредитації.

"Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 171 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", - йдеться в повідомленні поліції Києва в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією поліції, підставою для відкриття провадження стала офіційна заява "РБК-Україна" щодо можливого тиску на редакцію інтернет-видання та спроб дискредитації її діяльності.

"У межах розслідування поліцейські перевіряють усі обставини події, встановлюють осіб, які могли бути причетними до правопорушення, та збирають необхідну доказову базу", - зазначають в поліції.

Раніше редакція "РБК-Україна" опублікувала на своєму сайті заяву про цілеспрямований інформаційний тиск і перешкоджання законній журналістській діяльності.

"Протягом останніх днів ми фіксуємо організовану кампанію з дискредитації видання та його керівництва, що набуває системного характеру. Протягом останніх днів у низці анонімних телеграм-каналів і на сайтах із сумнівною репутацією поширюється неправдива інформація щодо генерального директора "РБК-Україна" та мажоритарного власника компанії Йосипа Пінтуса. Кампанія почалась одразу після публікацій "РБК-Україна", які висвітлювали діяльність активіста Назарія Гусакова та схеми, пов’язані з виведенням ним коштів через низку гемблінгових компаній", - зазначається в повідомленні "РБК-Україна" на сайті медіа в четвер.

Теги: #розслідування #рбк #тиск

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