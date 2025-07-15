Google інвестує $25 млрд у ЦОД і АІ-інфраструктуру США

Компанія Google (входить до холдингу Alphabet Inc.) планує інвестувати $25 млрд у розвиток центрів обробки даних та інфраструктури для технологій штучного інтелекту в США протягом наступних двох років.

Як ідеться у пресрелізі компанії, кошти буде інвестовано в регіонах, які обслуговує енергосистемний оператор PJM Interconnection. Компанія працює в 13 штатах і насилу справляється з навантаженням на енергомережу, що зростає, через зліт попиту на електрику з боку ЦОД.

Google також спрямує $3 млрд на модернізацію двох гідроелектростанцій у Пенсильванії. Це дасть змогу забезпечити зростаючі потреби ЦОДів і ШІ-систем в електроенергії.

Модернізація станцій стане частиною угоди з Brookfield Asset Management про закупівлю 3 ГВт електроенергії, виробленої на ГЕС.

Акції Alphabet у вівторок дорожчають на 1%. Від початку року капіталізація компанії знизилася на 3,3%, до $2,21 трлн.