Інтерфакс-Україна
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18:12 15.07.2025

AMD відновить постачання чіпів MI308 до Китаю

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AMD відновить постачання чіпів MI308 до Китаю

Американський чіпмейкер Advanced Micro Devices планує відновити постачання чіпів MI308 до Китаю, коли отримає на це дозвіл від влади США, повідомила компанія.

Міністерство торгівлі США почало розглядати заявки на експорт чипів MI308. Раніше адміністрація президента Дональда Трампа наполягала на збереженні обмежень на постачання просунутих мікросхем до Китаю.

У квітні AMD оцінювала втрати через експортні обмеження в $800 млн.

Акції AMD подорожчали на 5,1% на попередніх торгах у вівторок. З початку року капіталізація компанії зросла на 21%, до $237,1 млрд.

Теги: #постачання #китай #чіп #сша #advanced_micro_devices

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