Інтерфакс-Україна
Телеком
15:40 11.07.2025

Фінляндія інвестує EUR30 млн у телеком-мережі України - Мінцифри

1 хв читати
Фінляндія інвестує EUR30 млн у телеком-мережі України - Мінцифри

Оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), компанія Nokia та фінське агентство Finnvera підписали меморандум про співпрацю під час конференції з відновлення у Римі URC-2025, повідомляє Міністерство з цифрової трансформації України.

Згідно із повідомленням Міністерства у Facebook в п’ятницю, партнерство передбачає розширення покриття 4G та GPON, підвищення стійкості мереж до обстрілів і знеструмлень та підготовка до впровадження нових телекомунікаційних технологій.

"Nokia та Vodafone Ukraine разом визначатимуть найважливіші пріоритети для модернізації мереж. Finnvera профінансує телеком-обладнання та послуг Nokia на суму до 30 млн євро впродовж трьох років ", - додали в пресслужбі.

 

Теги: #мінцифри #vodafone #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 11.07.2025
Українсько-американська MITS Capital інвестує $3,74 млн у виробника наземних роботизованих комплексів TerMIT – Мінцифри

Українсько-американська MITS Capital інвестує $3,74 млн у виробника наземних роботизованих комплексів TerMIT – Мінцифри

18:58 10.07.2025
Коаліція охочих спланувала заходи безпеки для України, посилить санкції проти РФ – Стубб

Коаліція охочих спланувала заходи безпеки для України, посилить санкції проти РФ – Стубб

12:43 09.07.2025
В Україні вперше 2,7 тис. випускників вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine "

В Україні вперше 2,7 тис. випускників вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine "

16:07 08.07.2025
На мережі Vodafone впроваджено інноваційну технологію енергозбереження – Huawei PowerStar 2.0

На мережі Vodafone впроваджено інноваційну технологію енергозбереження – Huawei PowerStar 2.0

14:00 05.07.2025
УЧХ поділився досвідом гуманітарної роботи

УЧХ поділився досвідом гуманітарної роботи

10:14 04.07.2025
На посади заступників міністра цифрової трансформації претендують шість кандидатів

На посади заступників міністра цифрової трансформації претендують шість кандидатів

16:42 02.07.2025
Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

12:59 27.06.2025
Уряд запровадив інструменти боротьби зі спам-викликами і навʼязливою рекламою

Уряд запровадив інструменти боротьби зі спам-викликами і навʼязливою рекламою

11:24 25.06.2025
Глава МЗС Фінляндії закликає до посилення тиску на Путіна задля припинення вогню в Україні

Глава МЗС Фінляндії закликає до посилення тиску на Путіна задля припинення вогню в Україні

12:47 24.06.2025
Фінляндія передасть Україні 29-й пакет оборонної допомоги на EUR143 млн

Фінляндія передасть Україні 29-й пакет оборонної допомоги на EUR143 млн

ВАЖЛИВЕ

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

ОСТАННЄ

Норвегія приєдналася до Талліннського механізму та планує інвестувати понад 100 млн грн на кіберстійкість України - Федоров

У "Резерв+" стало можливо сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних онлайн – Міноборони

Україна та Італія уклали документ, який передбачає виділення додатково 1 млн євро на зміцнення кібербезпеки – МЗС

"Нова пошта " в Молдові за перше півріччя 2025 року доставила 4,6 млн посилок , обсяг податків до Молдови склав 55,7 млн грн

"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський

xAI представила нову версію чат-бота Grok

Офіс "5 каналу" зазнав пошкоджень в результаті російського обстрілу

Глава соцмережі X Лінда Яккаріно несподівано оголосила про відставку

"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

"Нова пошта" додала Дніпропетровську область до програми доставки для військових у співпраці з "Армією+"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА