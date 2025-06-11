Інтерфакс-Україна
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15:05 11.06.2025

Кабмін ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на платформі "Дія.Бізнес" - Шмигаль

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Кабмін ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на платформі "Дія.Бізнес" - Шмигаль

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на платформі "Дія.Бізнес", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ще один пріоритет відновлення — підтримку українського бізнесу. Без сильної економіки не буде коштів для фінансування армії та стійкості нашої держави. Тому постійно працюємо над покращенням бізнес-клімату… Сьогодні приймаємо рішення про створення Онлайн кабінету підприємця, який буде працювати на "Дія.Бізнес", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

За словами прем'єра, тепер малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу.

Теги: #дія_бізнес #шмигаль

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