"Київстар" з'єднав свою основну мережу зі супутниковою інфраструктурою Starlink

"Київстар", найбільший український оператор електронних комунікацій, з'єднав свою основну мережу зі супутниковою інфраструктурою Starlink у рамках впровадження інноваційної супутникової технології Direct to Cell (прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном).

"Інтеграція SIM-карти "Київстар" зі супутниковою мережею Starlink відбулася на боці партнера — у лабораторії в США. Це підтверджує, що мережа розпізнає абонента "Київстару", правильно обробляє сигнали та може працювати синхронно", – йдеться у пресрелізі оператора в понеділок.

Зазначається, що SIM-карта "Київстару" пройшла тест на сумісність зі супутниковою мережею під час лабораторного випробовування, що є ще одним кроком до технічної готовності запуску сервісу в Україні.

Оператор нагадує, що технологія Direct to Cell в Україні дасть можливість підтримувати зв’язок зі звичайного смартфону без додаткових пристроїв. Послуга буде доступною для усіх абонентів оператора, які мають телефони та SIM-карти з підтримкою 4G технології. Така інновація є допоміжною для базових станцій і дасть абонентам можливість залишатися на зв’язку у разі відсутності наземного покриття, наприклад, під час повного блекауту чи у віддалених гірських та сільських місцевостях.

Компанія повідомила, що наступним етапом стане польове тестування послуг Direct to Cell в окремих локаціях в Україні, яке планується розпочати влітку 2025 року. На початковій фазі тестування сервісу перевірятиметься обмін текстовими повідомленнями.

"Це складний процес, але у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), які нас підтримують, ми вже виділили окремий наявний в компанії спектр і адаптуємо мережу до запуску", – підсумував зусилля компанії директор з розвитку нових напрямів бізнесу "Київстару" Ілля Польшаков.

"Київстар" станом на березень 2025 року обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо та задекларувала інвестиції в нові телеком технології протягом 2023-2027 рр. в $1 млрд.