Готується нарада щодо використання російськими "шахедами" SIM-карток українських мобільних операторів

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки готує нараду по темі застосування російськими "шахедами" SIM-карток та інфраструктури мобільних операторів, повідомив голова підкомітету з безпеки в кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко ("Слуга народу").

"Я вважаю, треба запровадити більше відповідальності, особливо до власників інфраструктури, неважливо яка вона, мобільна, або фіксована… І якщо і цього разу оператори не прийдуть на нараду, тоді Верховна Рада прийме відповідні законодавчі зміни, без вашої участі, та ваших карманних асоціацій", - написав Федієнко у Facebook у вівторок ввечері.

Він зазначив, що перша нарада про застосування "шахедами" SIM-карток та інфраструктури українських мобільних операторів відбулась 10 липня 2024 року. На нараді обговорювалось питання локалізації та подальшого блокування SIM-карток мобільних операторів під час їх використання літальними засобами російської федерації.

У дописі Федієнко прокоментував відеосюжет відомого волонтера та активіста Сергія Стерненка, в якому, зокрема, йшлося про використання російськими "шахедами" інфраструктури українських мобільних операторів.

"Чи можна через будь-який додаток, у даному випадку Телеграм виконувати якісь дії з дроном? Так, можна. Звісно мова не йде про керування як хтось собі управляє штурвалом. Але, досить легко: надсилати команди до автопілота, отримувати телеметрію (швидкість, висота, координати, стан систем), запустити двигун або вимкнути його, змінювати маршрут, висоту чи швидкість через АРІ", - написав голова підкомітету.

Раніше позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко з посиланням на публікацію у виданні The Economist повідомив, що у запущеному по Україні дроні знайшли записку про нову схему управління безпілотниками. За його словами, у ній йшлося, що безпілотники тепер контролюються за допомогою ботів у Telegram, які надсилають дані про політ і відео у реальному часі операторам-людям. Українські інженери також зʼясували, що нові безпілотники Shahed більше не чутливі до систем радіоелектронної боротьби, оскільки не покладаються на GPS. Вони управляються штучним інтелектом і використовують українську мобільну мережу, написав у дописі Лещенко.