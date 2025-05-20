Інтерфакс-Україна
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13:25 20.05.2025

Rakuten Group співпрацюватиме з Brave1 на виставці оборонних технологій DSEI Japan 21–23 травня

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Rakuten Group, світова технологічна компанія зі штаб-квартирою в Японії та українська урядова ініціатива кластер підтримки оборонних технологій Brave1 співпрацюватимуть в участі української делегації в DSEI Japan, єдиній у Японії масштабній виставці оборонних технологій, що відбудеться 21–23 травня.

"На виставці будуть представлені проривні технології та продукти українських defense tech-компаній. Rakuten сприятиме їхньому подальшому виходу на японський ринок", - повідомляють у пресрелізі компанії.

Зазначається, що на виставці будуть представлені такі компанії: Dwarf Engineering LLC, що спеціалізується на стійкому програмному та апаратному забезпеченні для бойових дронів; Farsight Vision LLC, яка розробляє програмні рішення для геопросторової розвідки на базі штучного інтелекту для потреб безпеки та оборони; Griselda, defense tech-платформа, яка забезпечує ситуаційну обізнаність у режимі реального часу та можливості швидкого реагування; LifesaverSIM, яка перетворює геймінг на потужний інструмент, що дає змогу працівникам екстрених служб навчатися, практикуватися та розвивати життєво важливі навички; Skyfall Industries LLC, найбільший виробник БпЛА в Україні, відомий своїми легендарними дронами Vampire та Shrike; Swarmer – розробник програмного забезпечення для автономних роїв дронів.

Наголошується, що Brave1 та Rakuten надалі співпрацюватимуть для підтримки українських компаній. У майбутньому обидві сторони планують розширити цю співпрацю, залучивши уряд Японії та інших партнерів, що сприятиме розвитку оборонних та dual-use технологій в обох країнах.

Теги: #rakuten_group #виставка #brave1 #опк

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