Інтерфакс-Україна
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15:41 19.05.2025

"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

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"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" на базі фулфілменту (комплекс послуг зі зберігання, обробки, пакування та доставки товарів кінцевому споживачу) відкрила митний склад у Польщі, повідомила пресслужба компанії.

"…компанія відкрила власний митний склад у Польщі. Українському бізнесу це дозволить зберігати на складі "Нової пошти" у Варшаві товари без розмитнення до 90 днів", - йдеться у повідомленні пресслужби "Нової пошти" у понеділок.

Зазначається, що фулфілмент-центр компанії знаходиться у Варшаві у приміщенні площею 400 кв. м. Він надає повний комплекс послуг: зберігання товарів, обробка, комплектація та пакування замовлень, маркування, палетування, завантаження та вивантаження, доставка кінцевому споживачу.

"Фулфілмент від "Нової пошти" підійде як компаніям, що відправляють по Європі, так і тим, що доставляють замовлення з України в Європу. Компанія забезпечує митне оформлення, готує документи й організовує доставку до будь-якої країни своєї присутності… модель працює і у зворотному напрямку: європейські e-commerce компанії, які планують вихід на український ринок, можуть скористатися послугами фулфілменту "Нової пошти" - компанія доставить замовлення кінцевим споживачам в Україні", - зазначила пресслужба "Нової пошти".

СЕО "Нової пошти" у Польщі Сергій Карпутєв, слова якого цитує у повідомленні пресслужба, повідомив, що компанія вже працює з першими e-commerce клієнтами та веде перемовини з іншими українськими й польськими компаніями.

"Ми інтегруємо сервіси з системами клієнтів для автоматизації процесів та прискорення доставки. Також невдовзі плануємо запровадити цілодобову роботу складу для обробки замовлень 24/7… Одна з ключових переваг фулфілменту - можливість відправляти навіть одну одиницю товару безпосередньо споживачу. Ми пропонуємо ці послуги за конкурентними тарифами, що робить їх доступними для бізнесів будь-якого масштабу", - сказав Карпутєв.

В "Новій пошті" нагадали, що компанія також активно розвиває фулфілмент-інфраструктуру в Україні. Склади, на яких надається послуга, працюють у Києві, Львові та Рівному.

У квітні CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що "Нова пошта" у тестовому форматі почала надавати послугу фулфілменту (комплекс послуг зі зберігання, обробки, пакування та доставки товарів кінцевому споживачу) в Польщі і планує на її базі у 2025 році відкрити митний склад. Він вказував, що компанія веде ще перемовини з клієнтами в країнах Балтії та Чехії.

Теги: #польща #склад #нова_пошта

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