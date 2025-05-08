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18:50 08.05.2025

Зміна місця проживання знову працює на порталі "Дія"

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Зміна місця проживання знову працює на порталі "Дія"

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у четвер, що зміна місця проживання знову працює на порталі "Дія".

"Відновили одразу дві послуги на порталі Дія — вони стали ще зручнішими та ефективнішими. Змінюйте місце проживання (https://diia.gov.ua/services/zmina-miscya-prozhivannya) в Дії без паперів та походів у ЦНАП. Щоб скористатися послугою на порталі, потрібно лише кілька хвилин. Сервіс працює автоматично, якщо ви реєструєтесь у своє житло або житло одноосібного власника", - написав Федоров у телеграм-каналі.

"Також знову доступне (https://diia.gov.ua/services/znyattya-iz-zareyestrovanogo-miscya-prozhivannya) зняття з місця проживання — ця послуга буде особливо актуальною для студентів, які зараз випускаються і зʼїжджають з гуртожитку. Під час сесії та завершення навчального року немає часу для поїздок у держустанови — тож скористайтеся послугою онлайн з Дією. Залиште бюрократію в минулому", - додав віцепрем'єр.

Теги: #місце_проживання #дія

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