НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), передала останні радіочастоти (РЧР), які використовувала дочірня компанія "Укртелеком" – мобільний оператор "ТриМоб" у Києві другому за величиною мобільному оператору країни ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone-Україна").

"НКЕК погодила передачу індивідуальних прав на користування радіочастотним спектром 1940,0...1945,0/2130,0...2135,0 з шириною смуги 10 МГц у Києві від ТОВ "ТриМоб" до ПрАТ "ВФ Україна", - йдеться на сайті НКЕК за підсумками засідання в середу.

"Відповідно до прийнятого рішення, дію ліцензії ТОВ "ТриМоб" на користування радіочастотним спектром для стільникового радіозв’язку припинено, а ПрАТ "ВФ Україна" буде видано нову ліцензію на користування відповідним частотним ресурсом, що сприятиме ефективному управлінню частотним ресурсом і подальшому розвитку мобільного зв’язку в Україні", - повідомили у НКЕК.

"Vodafone-Україна" буде використовувати радіочастотний спектр, що належав "ТриМоб" для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строки освоєння спектру компанією – жовтень-грудень 2025 року, витікає з тексту документу на сайті НКЕК.

Ліцензія діятиме до 13 грудня 2025 року.

У пресслужбі "ВФ Україна" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що передача частот стала "логічним продовженням багаторічного співробітництва між операторами: з 2016 року більшість абонентів "ТриМоб" обслуговуються у національному роумінгу у мережі "Vodafone Україна".

Крім того, у пресслужбі уточнили, що компанія вже використовує передані їй НКЕК частоти "ТриМоб" у Києві з 2023 року на підставі договору з оператором та відповідного розпорядження НЦУ.

Як зазначили у пресслужбі мобільного оператора, "передача прав користування лише закріпила поточний порядок роботи в інтересах усіх користувачів".

"Передача частот дозволить підвищити ефективність використання спектру та зміцнити ємність мережі, особливо в Києві, де спостерігається високий рівень навантаження. Для абонентів Vodafone та "ТриМоб" нічого не зміниться — вони й надалі отримуватимуть послуги у знайомій мережі, однак з вищою якістю та стабільністю з’єднання", - запевнили в пресслужбі "ВФ Україна".

Оператор TriMob (раніше відомий як Utel), дочірня компанія "Укртелекому", отримав першу ліцензію на 3G-зв’язок в Україні ще у 2005 році. Його мережа базувалася на технології UMTS/HSDPA у діапазоні 2100 МГц. У 2019 році компанія повернула майже всі свої національні 3G-частоти регулятору та зосередилася на наданні послуг лише в Києві. З 2020 року TriMob мала ліцензію на такі смуги: 1940-1945 – 2130-2135 МГц. Частоти використовувались для надання послуг 3G зв’язку в межах Києва.