Інтерфакс-Україна
Телеком
19:19 07.05.2025

НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

2 хв читати
НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), передала останні радіочастоти (РЧР), які використовувала дочірня компанія "Укртелеком" – мобільний оператор "ТриМоб" у Києві другому за величиною мобільному оператору країни ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone-Україна").

"НКЕК погодила передачу індивідуальних прав на користування радіочастотним спектром 1940,0...1945,0/2130,0...2135,0 з шириною смуги 10 МГц у Києві від ТОВ "ТриМоб" до ПрАТ "ВФ Україна", - йдеться на сайті НКЕК за підсумками засідання в середу.

"Відповідно до прийнятого рішення, дію ліцензії ТОВ "ТриМоб" на користування радіочастотним спектром для стільникового радіозв’язку припинено, а ПрАТ "ВФ Україна" буде видано нову ліцензію на користування відповідним частотним ресурсом, що сприятиме ефективному управлінню частотним ресурсом і подальшому розвитку мобільного зв’язку в Україні", - повідомили у НКЕК.

"Vodafone-Україна" буде використовувати радіочастотний спектр, що належав "ТриМоб" для організації надання електронних комунікаційних послуг. Строки освоєння спектру компанією – жовтень-грудень 2025 року, витікає з тексту документу на сайті НКЕК.

Ліцензія діятиме до 13 грудня 2025 року.

У пресслужбі "ВФ Україна" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що передача частот стала "логічним продовженням багаторічного співробітництва між операторами: з 2016 року більшість абонентів "ТриМоб" обслуговуються у національному роумінгу у мережі "Vodafone Україна".

Крім того, у пресслужбі уточнили, що компанія вже використовує передані їй НКЕК частоти "ТриМоб" у Києві з 2023 року на підставі договору з оператором та відповідного розпорядження НЦУ.

Як зазначили у пресслужбі мобільного оператора, "передача прав користування лише закріпила поточний порядок роботи в інтересах усіх користувачів".

"Передача частот дозволить підвищити ефективність використання спектру та зміцнити ємність мережі, особливо в Києві, де спостерігається високий рівень навантаження. Для абонентів Vodafone та "ТриМоб" нічого не зміниться — вони й надалі отримуватимуть послуги у знайомій мережі, однак з вищою якістю та стабільністю з’єднання", - запевнили в пресслужбі "ВФ Україна".

Оператор TriMob (раніше відомий як Utel), дочірня компанія "Укртелекому", отримав першу ліцензію на 3G-зв’язок в Україні ще у 2005 році. Його мережа базувалася на технології UMTS/HSDPA у діапазоні 2100 МГц. У 2019 році компанія повернула майже всі свої національні 3G-частоти регулятору та зосередилася на наданні послуг лише в Києві. З 2020 року TriMob мала ліцензію на такі смуги: 1940-1945 – 2130-2135 МГц. Частоти використовувались для надання послуг 3G зв’язку в межах Києва.

 

Теги: #звязок #частоти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:18 26.04.2025
У Кіровоградській області ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв’язку — ОВА

У Кіровоградській області ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв’язку — ОВА

03:18 26.04.2025
У Кіровоградській області ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв’язку — ОВА

У Кіровоградській області ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв’язку — ОВА

09:28 01.04.2025
"Vodafone Україна" почала переводити базові станції з радіорелейного на оптичне з’єднання

"Vodafone Україна" почала переводити базові станції з радіорелейного на оптичне з’єднання

14:08 21.03.2025
Кабмін припинив дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі зв’язку

Кабмін припинив дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі зв’язку

15:24 19.03.2025
НКЕК видала "Київстар" унікальний код мережі "707" для технології Direct-to-Cell

НКЕК видала "Київстар" унікальний код мережі "707" для технології Direct-to-Cell

12:22 11.03.2025
Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

14:18 04.02.2025
Три найбільші оператори мобільного зв'язку запустили послуги VoLTE та VoWiFi

Три найбільші оператори мобільного зв'язку запустили послуги VoLTE та VoWiFi

20:01 15.01.2025
НКЕК вжила заходів із забезпечення випробування 5G компанією lifecell

НКЕК вжила заходів із забезпечення випробування 5G компанією lifecell

14:46 26.12.2024
Вийшли з ладу три кабелі зв'язку між Естонією та Фінляндією

Вийшли з ладу три кабелі зв'язку між Естонією та Фінляндією

20:33 19.12.2024
Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP буде призупинено на 6 годин через різке зростання навантаження

Роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP буде призупинено на 6 годин через різке зростання навантаження

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

OpenAI купує АІ-стартап Exafunction за $3 млрд - ЗМІ

"Укрпошта" перенесла запуск нового мобільного додатку на II кв.-2025

Укрпошта презентувала поштову марку до Дня матері

Телеком-провайдер Vega за 2024 рік збільшив дохід на 28%

Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

OpenAI відмовилася від перетворення на комерційну структуру

Очільник "Укрпошти" розкрив свою зарплату за 2024 рік

TikTok оштрафовано в Європі на EUR530 млн за передання даних користувачів у Китай

Трамп підписав указ про припинення фінансування двох найбільших суспільних мовників США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА