Інтерфакс-Україна
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12:45 07.05.2025

Укрпошта презентувала поштову марку до Дня матері

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Укрпошта анонсувала введеня в обіг нової марки до Дня матері, який вшановується в другу неділю травня відповідно до президентського указу 1999 року.

Поштова мініатюра "До Дня матері. Я живу тобою…" офіційно буде введена в обіг 9 травня, повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Четвертий рік поспіль українці відзначають День матері в умовах повномасштабного вторгнення. В цей день, попри випробування війною, українці вшановують жінок, які виховали націю незламних. Нову поштову марку Укрпошта присвятила всім матерям, що благословили своїх дітей на захист Батьківщини, матерям, які зберігають пам'ять про загиблих, яку не можна знищити ворожою кулею, матерям, які вирішили стати до лав Сил оборони і безпеки України, виборюючи для своєї малечі майбутнє у вільній і незалежній Україні", - вказується у повідомленні.

Автором мініатюри став заслужений художник України Олександр Охапкін, чиє попереднє творіння "Під покровом Богородиці" у 2024 році перемогло в онлайн-голосуванні на кращу поштову марку року.

В центрі композиції зображена емоційна сцена обіймів жінки в традиційному українському вбранні та військового в камуфляжі. Жінка, яка символізує образ матері, загортає сина у яскраву жовту хустку з вишивкою, а її обличчя виражає глибокий смуток та ніжність.

Тираж поштової марки "До Дня матері. Я живу тобою…" становить 320 000 примірників, номінал марки - U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки). Окрім того, Укрпошта випустить 20 000 примірників конверта "Перший день" та 500 презентаційних папок. Погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться у м. Києві, спецпогашення – у всіх регіонах України.

Новий випуск вже доступний у Поштовому маркеті для оформлення передзамовлення.

Теги: #день_матері #марка #укрпошта

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