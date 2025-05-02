TikTok оштрафовано в Європі на EUR530 млн за передання даних користувачів у Китай

Комісія з захисту даних Ірландії оштрафувала китайську компанію ByteDance, якій належить соцмережа TikTok, на EUR530 млн за незаконне передання даних про європейських користувачів у Китай.

Також комісія дала ByteDance шість місяців на усунення порушень.

За даними комісії, компанія зберігала дані про європейських користувачів TikTok на серверах у Китаї, де до них може отримати доступ влада КНР. Це є порушенням чинних у Європейському Союзі правил, що забороняють передання інформації про європейців владі інших країн.

Представники TikTok заявили про намір оскаржити рішення регулятора й зазначили, що вони ніколи не отримували запиту про надання даних про європейських громадян від влади Китаю і ніколи не ділилися з нею такими даними.