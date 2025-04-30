Інтерфакс-Україна
Телеком
18:30 30.04.2025

Microsoft планує розширити потужності дата-центрів у ЄС на 40% за два роки

1 хв читати
Microsoft планує розширити потужності дата-центрів у ЄС на 40% за два роки

Microsoft Corp. планує розширювати хмарну та ШІ-інфраструктуру в Євросоюзі, щоб забезпечити "цифрову стабільність в умовах геополітичної волатильності".

Компанія має намір розширити потужності центрів обробки даних (ЦОД) в ЄС на 40% протягом наступних двох років, йдеться в її блозі. Microsoft розширює дата-центри в 16 європейських країнах.

"Ці плани разом із нещодавно оголошеними кроками дадуть змогу збільшити більш ніж удвічі потужності наших європейських ЦОД до 2027 року порівняно з рівнем 2023 року", - зазначають у компанії. Загальна кількість дата-центрів Microsoft у регіоні становитиме понад 200.

Компанія вже співпрацює з невеликими європейськими постачальниками хмарних послуг і розробляє нові технологічні та ліцензійні рішення, адаптовані для них і ринків, які вони обслуговують, йдеться в блозі.

Теги: #ai #microsoft #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:06 30.04.2025
Партнери мають консолідувати зусилля для допомоги Україні, в тому числі з членством ЄС, - Кличко на зустрічі з фон дер Ляєн

Партнери мають консолідувати зусилля для допомоги Україні, в тому числі з членством ЄС, - Кличко на зустрічі з фон дер Ляєн

14:29 30.04.2025
Роз’єднати чи ні переговорний процес про вступ в ЄС України та Молдови можуть вирішувати тільки держави-члени - Єврокомісія

Роз’єднати чи ні переговорний процес про вступ в ЄС України та Молдови можуть вирішувати тільки держави-члени - Єврокомісія

21:07 29.04.2025
На зустрічі з делегацією парламентської асамблеї НАТО обговорили військову допомогу та інвестування в українську оборонну промисловість – Міноборони

На зустрічі з делегацією парламентської асамблеї НАТО обговорили військову допомогу та інвестування в українську оборонну промисловість – Міноборони

18:09 29.04.2025
Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації для розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина

Україна і Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі проводити консультації для розблокування переговорного процесу про вступ в ЄС - Стефанішина

09:11 29.04.2025
В ЄС ведуть моніторинг масштабного блекауту в Іспанії та Португалії

В ЄС ведуть моніторинг масштабного блекауту в Іспанії та Португалії

18:39 28.04.2025
Повне запровадження СВАМ обернеться для України мільярдними втратами та загрозою для євроінтеграції - НАДПУ

Повне запровадження СВАМ обернеться для України мільярдними втратами та загрозою для євроінтеграції - НАДПУ

04:36 26.04.2025
Єврокомісар Домбровскіс провів зустріч з міністром фінансів США, обговорено тарифи та підтримку України

Єврокомісар Домбровскіс провів зустріч з міністром фінансів США, обговорено тарифи та підтримку України

04:36 26.04.2025
Єврокомісар Домбровскіс провів зустріч з міністром фінансів США, обговорено тарифи та підтримку України

Єврокомісар Домбровскіс провів зустріч з міністром фінансів США, обговорено тарифи та підтримку України

13:36 19.04.2025
ЄС відклав покарання Apple та Meta перед початком торговельних переговорів з США – ЗМІ

ЄС відклав покарання Apple та Meta перед початком торговельних переговорів з США – ЗМІ

00:09 19.04.2025
Спроби РФ домогтися скасування авіаційних санкцій натикаються на спротив ЄС через ризики безпеки — ЗМІ

Спроби РФ домогтися скасування авіаційних санкцій натикаються на спротив ЄС через ризики безпеки — ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

Megogo Books і "Нова пошта" запустили доставку книжок до 15 країн Європи

MacPaw призупиняє роботу MacPaw Space в будівлі, що постраждала від російського обстрілу

В Польщі відбили масштабну кібератаку на систему Державного реєстру

NovaPay з травня почне розміщення 10-ї серії облігацій на 100 млн грн

NovaPay переніс у "хмару" низку ключових сервісів

IBM інвестує $150 млрд у США в найближчі п'ять років

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

Мінцифри створило маркетплейс оборонних інновацій для учасників Brave1 і військових

"Укрпошта" в 2024р збільшила чистий дохід на 12,1%, скоротивши збиток в 1,9 раз

"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА