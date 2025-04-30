MacPaw призупиняє роботу MacPaw Space в будівлі, що постраждала від російського обстрілу

Українська IT-компанія MacPaw вирішила призупинити роботу MacPaw Space - креативного простору, який виконував функцію технологічного, культурного та освітнього хабу у Києві, повідомив засновник і гендиректор Олександр Косован.

"MacPaw Space призупиняє роботу… На жаль, російський обстріл у грудні 2024 року пошкодив будівлю, де знаходиться MacPaw Space, і став додатковим викликом і фактором для переосмислення нашого підходу до фізичних просторів", - написав Косован в Facebook у середу.

Він підкреслив, що компанія довго зважувалась на цей крок, оскільки MacPaw Space багато значить для всієї команди.

"..зараз настав час сфокусувати ресурси на тому, де ми можемо принести найбільшу користь — розвивати інноваційні продукти і продовжувати підтримувати Україну", - написав Косован.

Раніше повідомлялось, що MacPaw розглядає можливість залучення зовнішніх інвестицій і змінює структуру управління.

У 2024 році MacPaw повідомила про скорочення команди на 20% у зв'язку з серйозними фінансовими викликами.