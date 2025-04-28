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18:24 28.04.2025

Мінцифри створило маркетплейс оборонних інновацій для учасників Brave1 і військових

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Мінцифри створило маркетплейс оборонних інновацій для учасників Brave1 і військових

Мінцифри запустило платформу-маркетплейс Brave1 Market на якому учасники кластеру підтримки оборонних технологій Brave1 зможуть продавати розроблені ними засоби знищення ворога військовим без посередників, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо Brave1 Market — маркетплейс новітніх технологій для українських військових. Підрозділи самостійно обиратимуть техніку, якою хочуть воювати, купуватимуть її за кошти військової частини. Платформа працюватиме як інтернет-магазин — на зразок Amazon або Rozetka, але замість звичайних товарів — інновації", - написав Федоров в Телеграм в понеділок.

За його словами, на Brave1 Market (https://market.brave1.gov.ua/) вже представлено 1 000+ рішень: БпЛА, наземних роботів, РЕБ та РЕР, комплектуючих, засобів на базі ШІ, програмного забезпечення й боєприпасів.

"Зараз військові самі шукають виробників та розробки в інтернеті, через знайомих й інші підрозділи, тому доступ до інформації обмежений. Маркетплейс значно спростить взаємодію між розробниками та військовими. Захисники зможуть за кілька кліків обрати потрібну технологію, порівняти характеристики різних засобів, звʼязатися з виробником й укласти пряму угоду", - написав Федоров.

Віцепрем'єр висловив надію, що маркетплейс допоможе розв’язати проблему з поширенням ефективних технологій, адже військові часто не знають про засоби, які вже є на ринку і які можуть допомогти їм ефективно виконувати завдання.

"Задля безпеки військові авторизуватимуться в маркетплейсі через "Дію". Особливо сенситивна інформація міститиметься в закритому каталозі, доступ до якого матимуть лише верифіковані військовослужбовці через систему "Дельта", - уточнив Федоров.

Продавати defense tech засоби та обладнання на Brave1 Market зможуть виробники оборонних технологій, які пройшли комплаєнс-перевірку та стали учасниками BRAVE 1.

У майбутньому відбудеться інтеграція Brave1 Market із системою "єБали", які бойові підрозділи отримують за ураження ворожих цілей. За ці бали підрозділи зможуть купувати будь-які товари з маркетплейсу для своїх потреб, на додачу до централізованого постачання, повідомила пресслужба кластеру Brave 1.

Крім того, невдовзі військові зможуть ставити відгуки до конкретних товарів, які бачитимуть інші військові. Це забезпечить чесну конкуренцію та сприятиме вдосконаленню українських оборонних рішень загалом, додали в пресслужбі.

З моменту заснування 26 квітня 2023 року кластер Brave1 видав понад 540 грантів на 2,2 млрд грн. На 2025 рік у національному бюджеті передбачено 2,9 млрд грн на грантову підтримку defense tech. Серед пріоритетних напрямів, визначених Brave1: ракети, лазери, рої дронів, CRPA-антени, водні дрони, анти-Шахед та анти-КАБ, дрон-матка, український Мавік, керовані боєприпаси.

Теги: #мінцифри #brave1

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