Інтерфакс-Україна

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15:28 09.04.2025

"Укрпошта" отримає грант EUR600 тис. від ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень

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"Укрпошта" отримає грант EUR600 тис. від ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень

АТ "Укрпошта" отримає від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) EUR600 тис. на встановлення модульних відділень, повідомила пресслужба компанії.

"Укрпошта" отримає EUR600 тис. гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку на встановлення модульних відділень", - йдеться у повідомленні "Укрпошти" у Телеграм у середу.

У компанії підкреслили, що модульні відділення можуть бути швидко встановлені на місцях зруйнованих або пошкоджених через ворожі обстріли стаціонарних відділень.

"Модульні відділення встановлюватимуться й у населених пунктах, "відрізаних від світу" – з безбар’єрним доступом, оснащені Starlink та генераторами, стануть острівцем стабільності для українців", - зазначено у повідомленні "Укрпошти".

Крім того, повідомляється, що у модульних відділеннях є змога відправити посилку по Україні й за її межі; забрати замовлені ліки; оформити переказ чи забрати кошти, надіслані близькими; передплатити видання; оплатити комунальні та інші рахунки; отримати пенсію.

Теги: #єбрр #грант #укрпошта

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