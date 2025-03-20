"Київстар" у 2024 р. збільшив виручку на 11%, наростивши капітальні інвестиції на 60,7%

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" торік збільшив виручку на 11% порівняно з показником 2023 року - до 37,27 млрд грн, наростивши капітальні інвестиції на 60,7% - до 10,22 млрд грн, випливає з оприлюдненої материнською компанією VEON звітності.

Згідно з розміщеним на офіційному сайті VEON звітом у четвер, виручка "Київстар" у четвертому кварталі минулого року збільшилась на 15,9% порівняно з четвертим кварталом 2023 року - до $251 млн, а за весь 2024 рік зросла на 12,8% порівняно з 2023 роком - до $925 млн. У гривневому еквіваленті виручка оператора у четвертому кварталі виросла на 31,5% - до 10,413 млрд грн, а за весь 2024 рік - на 11%, до 37,27 млрд грн. Причому, доходи від телекомунікаційних послуг і інфраструктури зросли у четвертому кварталі на 29,6% - до 10,12 млрд грн, а у 2024 році - на 9,6%, до 36,39 млрд грн.

Дохід від цифрових сервісів у четвертому кварталі збільшився на 170,2% - до 286 млн грн, у 2024 році – на 122,3%, до 880 млн грн.

Показник EBITDA у четвертому кварталі зріс на 2,5% порівняно з показником четвертого кварталу 2023 року - до $140 млн, а за 2024 рік у порівнянні з 2023 роком скоротився на 4,2% - до $518 млн. Показник EBITDA у гривневому еквіваленті у четвертому кварталі зріс на 36,9% - до 5,78 млрд грн, а за 2024 рік збільшився на 5,8% - до 20,92 млрд грн.

Маржа EBITDA у четвертому кварталі у гривневому еквіваленті збільшилась на 2,2 п.п. - до 55,6%, у 2024 році скоротився на 2,7 п.п. - до 56,1%.

Капітальні інвестиції у четвертому кварталі зросли на 65,3% до 4,25 млрд грн, у 2024 році на 60,7% - до 10,22 млрд грн.

Кількість абонентів "Київстар" у четвертому кварталі торік скоротилась на 3,8% - до 23 млн порівняно з показником у четвертому кварталі 2023 року. Причому кількість користувачів 4G у цей період скоротилась на 2,8% - до 14,5 млн. Кількість multiplay customers (клієнтів, які використовують кілька послуг зв’язку та розваг від одного постачальника - ІФ-У) виросла на 50,2% - до 6,1 млн.

"Зменшення кількості користувачів 4G, спричинене загальним зменшенням кількості абонентів мобільного зв'язку та збільшенням кількості роумінгових користувачів, було більш ніж компенсовано зростанням обсягу використання даних на одного користувача на 19,9% у порівнянні з користувача, підтримане новими ціннісними пропозиціями для клієнтів, які підвищили залученість абонентів", - ідеться в тексті звіту VEON.

Digital MAU (Monthly Active Users - щомісячна кількість активних цифрових користувачів певної онлайн-платформи, застосунку або цифрового сервісу - ІФ-У) виросла на 29,6% - до 10,6 млн. Показник ARPU (середній дохід від одного користувача) у четвертому кварталі минулого року зріс на 34,5% - до 136 грн, тоді як показник MOU скоротився на 1,7% - до 298 хв (у четвертому кварталі 2023 року). Середній обсяг мобільного інтернету, який використовувався одним користувачем у зазначений період, зріс 19,9% - до 11,2 ГБ.

Крім того, повідомляється, що найбільша в Україні цифрова платформа у галузі охорони здоров'я Helsi Ukraine продовжила зростання. У четвертому кварталі торік кількість зареєстрованих на платформі пацієнтів зросла на 5% - до 28 млн. Кількість активних медичних закладів зросла на 3% - до 1,6 тыс. активних медичних закладів. Також на 5% (до 39 тис.) зросла кількість зареєстрованих на платформі медичних специалістів. Кількість завантажень мобільного застосунку досягла 9,2 млн, з яких 2,4 млн записів на прийом до лікаря (+8% за рік).

Середньомісячна аудиторія "Київстар ТБ" у 2024 році зросла на 54,8% у порівнянні з показником 2023 року - до 2 млн, що було зумовлено попитом на преміум-контент. Нові функції, такі як завантаження контенту, багатопрофільний доступ та персоналізовані рекомендації ще більше підвищили залученість користувачів, зазначено у тексті звіту VEON.